Вчені дослідили найдавніші останки людей, знайдені за межами Африки

Знахідки підтверджують теорію про те, що хвиль міграції було кілька, якщо їх вік підтвердиться, це внесе суттєві корективи в наше уявлення про історію Homo sapiens

Палеонтологи Великої Британії, Німеччини та Греції виявили та вивчили найдавніші останки сучасних людей, знайдені за межами Африки.

Дослідники провели морфометричний аналіз двох неповних черепів, знайдених в печері Апідіма на півдні Греції які були виявлені в 1978 році, повідомляє журнал Nature.

Один з них, як з'ясували вчені, належить неандертальцю, на це вказує масивна надбрівна дуга і носова порожнина. Інший череп - людині розумній, який відрізняється округлою формою черепа. Ця людина померла близько 210 тисяч років тому, коли Європу населяли неандертальці.

Знахідки підтверджують теорію про те, що хвиль міграції було кілька, якщо їх вік підтвердиться, це внесе суттєві корективи в наше уявлення про історію Homo sapiens. Раніше вважалося, що сучасні люди потрапили в Європу з Африки лише близько 45 тисяч років тому.

Нагадаємо, що в районі шведського міста Уппсала на подвір'ї середньовічної церкви археологи розкопали вештки вікінга, похованого разом з собакою, конем та цілим кораблем.