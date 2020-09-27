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Вчені показали, як виглядають потужні вихори на Юпітері

За даними вчених, величезний стійкий циклон, виявлений на Північному полюсі Юпітера, видно в центрі зображення
Космічна агенція NASA показала, як виглядають потужні вихори на Юпітері.
Вчені показали, як виглядають потужні вихори на Юпітері Фото: Укрінформ

Про це йдеться в повідомленні агенції на сторінці в Instagram, передає "Укрінформ".

"Це не справжні троянди, це насправді циклони на Північному полюсі Юпітера", - йдеться в дописі.

Фото: Instagram NASA

За даними вчених, величезний стійкий циклон, виявлений на Північному полюсі Юпітера, видно в центрі зображення. Він оточений більш дрібними циклонами, розмір яких коливається від 4000 до 4600 кілометрів.

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27 09 2020 13:39
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