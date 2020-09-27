ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКосмічна агенція NASA показала, як виглядають потужні вихори на Юпітері.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вчені показали, як виглядають потужні вихори на Юпітері
За даними вчених, величезний стійкий циклон, виявлений на Північному полюсі Юпітера, видно в центрі зображення
Фото: Укрінформ
Про це йдеться в повідомленні агенції на сторінці в Instagram, передає "Укрінформ".
"Це не справжні троянди, це насправді циклони на Північному полюсі Юпітера", - йдеться в дописі.
Фото: Instagram NASA
За даними вчених, величезний стійкий циклон, виявлений на Північному полюсі Юпітера, видно в центрі зображення. Він оточений більш дрібними циклонами, розмір яких коливається від 4000 до 4600 кілометрів.
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