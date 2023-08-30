Вчені попереджають, що 1 мільярд людей може загинути від зміни клімату

Це станеться, якщо не знизити рівні використання викопного палива.

Викопне паливо, яке ми спалюємо сьогодні, завтра може стати смертним вироком для багатьох людей. Аналіз 180 статей, присвячених смертності від змін клімату, показав, що найближчим століттям від кліматичних катастроф може загинути щонайменше мільярд людей.

Про це повідомляє Science Alert.

Разом з тим варто відзначити, що, як і будь-який прогноз, цей заснований на кількох припущеннях. Одне із них – так зване "правило 1000 тонн". Згідно з цією концепцією, кожна тисяча тонн вуглецю, який спалює людство, побічно прирікає майбутню людину на смерть.

Якщо середня температура у світі підніметься на два градуси вище за доіндустріальні значення, а це те, до чого ми йдемо зараз, це призведе до смерті багатьох людей. На кожні 0,1 градуса потепління може прийтись 100 тисяч людських життів.

"Якщо серйозно поставитися до наукового консенсусу про правило 1000 тонн і підрахувати цифри, то антропогенне глобальне потепління дорівнюватиме мільярду передчасних смертей протягом наступного століття. Очевидно, що ми маємо діяти. І ми маємо діяти швидко", — заявив фахівець з енергетики Джошуа Пірс з Університету Західного Онтаріо в Канаді.

Слід зазначити, що рівень смертності від змін клімату досить важко підрахувати. За даними ООН, щороку фактори навколишнього середовища забирають життя 13 мільйонів людей, але скільки смертей прямо чи опосередковано пов'язані зі змінами клімату, невідомо.

Деякі експерти припускають, що високі температури можуть забирати життя до п'яти мільйонів людей на рік. Інші оцінки набагато нижчі.

Частково проблема полягає в тому, що глобальні наслідки зміни клімату різноманітні. Неврожаї, посухи, повені, екстремальні погодні умови, лісові пожежі та підвищення рівня моря можуть вплинути на життя людей тонким та складним чином.

Прогнозування майбутньої кількості загиблих внаслідок цих кліматичних катастроф за своєю суттю є неточним, але Пірс та його співавтор Річард Парнкатт з Університету Граца в Австрії вважають, що цим варто зайнятися.

Вчені застосували "правило 1000 тонн" до вугільної шахти Адані Кармайкл в Австралії, яка має стати найбільшою вугільною шахтою за всю історію. Якщо всі запаси вугілля тут будуть спалені, це може призвести до передчасної смерті близько трьох мільйонів людей у майбутньому.

"Правило 1000 тонн" не враховує можливі петлі кліматичного зворотного зв'язку, які можуть зробити майбутні викиди вуглекислого газу на навколишнє середовище ще гіршим і навіть швидшим.

Раніше повідомлялось, що глобальне потепління вплине на світове постачання продовольства швидше, ніж очікувалося.