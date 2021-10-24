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Вчені пояснили зменшення мозку сучасної людини

Дивовижний факт полягає в тому, що наш мозок менший у порівнянні з мозком наших плейстоценових предків. Чому наш мозок зменшився в розмірах, було великою загадкою для антропологів
Учені зі США з'ясували, що людський мозок двічі різко збільшився в розмірах, а потім знову зменшився у зв'язку з розширенням колективного розуму в людських спільнотах.
Вчені пояснили зменшення мозку сучасної людини Фото: blogoreader.org.ua
Як передає Укрінформ, про це повідомляє SciTechDaily.
 
Американські вчені провели аналіз 985 давніх і сучасних черепів людини, який підтвердив, що людський мозок різко збільшився в розмірах 2,1 та 1,5 мільйона років тому, а потім три тисячі років тому знову зменшився.
 
"Дивовижний факт полягає в тому, що наш мозок менший у порівнянні з мозком наших плейстоценових предків. Чому наш мозок зменшився в розмірах, було великою загадкою для антропологів", - заявив один із авторів статті доктор Джеремі Де Сільва з Дартмутського коледжу.
 
Пояснення цього факту знайшли в процесі вивчення розмірів і структури колоній мурашок. З'ясувалося, що мозок мурах у високоорганізованих колоніях менший відносно до розмірів тіла, ніж у низькоорганізованих.
 
На думку науковців, мозок комах у високоорганізованих спільнотах зменшився в розмірах, щоб стати більш енергоефективним.
 
Попри те, що структура спільнот мурашок і сучасних людей багато в чому відрізняються, у них існують загальні соціальні риси, зокрема групове прийняття рішень, розподіл праці та спільне виробництво харчових продуктів. Такі особливості з'явилися в групах людей приблизно на рубежі плейстоцену і голоцену, коли стародавні люди перейшли до племінного соціального устрою.
 
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24 10 2021 15:13
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