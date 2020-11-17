Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Всесвіт схожий на гігантський людський мозок - вчені

Вони виявили, що попри те, що масштаб космосу й мозку явно відрізняється, то їхня структура надзвичайно схожа.
Група італійських астрофізиків із університетів Болоньї та Верони заявляють, що наш Всесвіт дуже схожий на величезний людський мозок.

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Independent.

В ході дослідження вчені шукали тотожності й відмінності між, з однієї сторони, космосом та його галактиками, та, з іншої сторони, людським мозком та його нейронними клітинами.

Вони виявили, що попри те, що масштаб космосу й мозку явно відрізняється, то їхня структура надзвичайно схожа.

Наприклад, мозок людини працює завдяки мережі, що складається з майже 70 мільярдів нейронів. Вважається, що у Всесвіті є щонайменше 100 мільярдів галактик.

У кожній системі відповідно нейрони та галактики зібрані разом у складну мережу та зв’язані між собою довгими "нитками", що складають лише з близько 30 відсотків маси. Близько 70 відсотків маси насправді складається з пасивних частин: у мозку це вода, а у Всесвіті - темна енергія.

Читайте також: Hubble показав "космічний аметист" зірки, що вмирає

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 11 2020 17:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Apple презентувала нові Apple Watch та iPad: порушила традицію і пообіцяла стати екологічнішою. Головне

Apple презентувала нові Apple Watch та iPad: порушила традицію і пообіцяла стати екологічнішою. Головне

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.