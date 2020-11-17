Всесвіт схожий на гігантський людський мозок - вчені

Вони виявили, що попри те, що масштаб космосу й мозку явно відрізняється, то їхня структура надзвичайно схожа.

Група італійських астрофізиків із університетів Болоньї та Верони заявляють, що наш Всесвіт дуже схожий на величезний людський мозок.

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Independent.

В ході дослідження вчені шукали тотожності й відмінності між, з однієї сторони, космосом та його галактиками, та, з іншої сторони, людським мозком та його нейронними клітинами.

Вони виявили, що попри те, що масштаб космосу й мозку явно відрізняється, то їхня структура надзвичайно схожа.

Наприклад, мозок людини працює завдяки мережі, що складається з майже 70 мільярдів нейронів. Вважається, що у Всесвіті є щонайменше 100 мільярдів галактик.

У кожній системі відповідно нейрони та галактики зібрані разом у складну мережу та зв’язані між собою довгими "нитками", що складають лише з близько 30 відсотків маси. Близько 70 відсотків маси насправді складається з пасивних частин: у мозку це вода, а у Всесвіті - темна енергія.

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