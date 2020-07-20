Вчені розробили додаток для смартфона, який "впізнає" депресію

Тестування програми почалося у лютому. PROSIT використовує близько 300 людей, половина з яких є пацієнтами з проблемами ментального здоров’я

Дослідники з університету Далхоузі у Канаді розробили додаток - програму PROSIT - для смартфона, який відстежує ментальне здоров’я людини на основі того, як вона користується телефоном.

Таким чином психотерапевти матимуть змогу оцінити, як почувається пацієнт поза установою клініки, та коригуватимуть лікування відповідно до цих даних. Про це повідомляє CBC.

"Ми насправді можемо дізнатися, тривожно чи депресивно вони себе почувають. Тому не треба знати змісту, можна просто слухати людей та отримувати дані про їх стан на основі того, як вони говорять", - сказала Сандра Маєр, психолог з університету Далхоузі.

За її словами, тестування програми почалося у лютому. PROSIT використовує близько 300 людей, половина з яких є пацієнтами з проблемами ментального здоров’я.

Щоб оцінити ментальний стан користувача, додаток відслідковує інформацію з 15 різних категорій, використовуючи сенсори телефону. Серед категорій є, зокрема, дані про кількість сну, частоту занять спортом, історію дзвінків, екранний час та музичні вподобання.

Крім цієї інформації, PROSIT покладається на дані, які користувач зазначає про свій стан. Щотижня програма просить записати 90-секундний аудіокліп, у якому треба розповісти про найбільш захоплюючу річ, що сталася за тиждень. Також додаток іноді дає користувачу оцінити свої емоції, наприклад, рівень тривоги чи щастя.

Маєр додала, що PROSIT далека від передбачень психічних розладів, проте вона є корисним інструментом для психологів і скоріше доповнює, а не заміщує лікування для їх пацієнтів. Із поширенням пандемії, вона дала змогу моніторити стан пацієнтів у стресових умовах cоціальної ізоляції.

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