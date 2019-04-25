Вчені США заявили про створення імпланту, який може "читати думки"
Робота імпланту передбачає два основні етапи, повідомляє BBC.
На першому - він перехоплює імпульси, які відповідають за рухи губ, язика і щелепи.
Після цього зібрані дані обробляються програмою, яка симулює, як ці рухи могли б сформуватися у звуки, а потім озвучує їх.
Зазначається, що технологія, за якою працює імплант, не ідеальна. Поки що програма розпізнає одні звукосполучення краще, інші - гірше.
Вчені кажуть, що пристрій може допомогти людям, які з тих чи інших причин втратили здатність говорити. Зокрема, йдеться про рак горла, травми мозку, окремі види інсульту та нейродегенеративні захворювання, хвороба Паркінсона.
Втім, розроблений дослідниками імплант може ефективно працювати лише в тих випадках, коли ті частини мозку, що відповідають за рухи губ, язика та щелепи, є неушкодженими.
Тому, за словами одного з авторів дослідження, професора Едвард Чанга, імплант "може допомогти не всім пацієнтам, що втратили здатність говорити". Зокрема, малоймовірною є перспектива допомоги людям, які взагалі не говорять від народження.
"Ми та інші дослідники намагалися перевірити, чи можливо взагалі декодувати думки, але це все ще дуже складне завдання", - каже Едвард Чанг.
"Це єдина причина, чому ми сфокусувалися не на думках загалом, а лише на тому, що людина хоче сказати зараз", - додав він.
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