Вчені США заявили про створення імпланту, який може "читати думки"

"Ми та інші дослідники намагалися перевірити, чи можливо взагалі декодувати думки, але це все ще дуже складне завдання"

Вчені Каліфорнійського університету розробили імплант для мозку, який, за їхніми словами, розуміє, що люди хочуть сказати, й може це озвучити. Дослідники кажуть, що їхня розробка може допомогти людям, які втратили здатність говорити.

Робота імпланту передбачає два основні етапи, повідомляє BBC.

На першому - він перехоплює імпульси, які відповідають за рухи губ, язика і щелепи.

Після цього зібрані дані обробляються програмою, яка симулює, як ці рухи могли б сформуватися у звуки, а потім озвучує їх.

Зазначається, що технологія, за якою працює імплант, не ідеальна. Поки що програма розпізнає одні звукосполучення краще, інші - гірше.

Вчені кажуть, що пристрій може допомогти людям, які з тих чи інших причин втратили здатність говорити. Зокрема, йдеться про рак горла, травми мозку, окремі види інсульту та нейродегенеративні захворювання, хвороба Паркінсона.

Втім, розроблений дослідниками імплант може ефективно працювати лише в тих випадках, коли ті частини мозку, що відповідають за рухи губ, язика та щелепи, є неушкодженими.

Тому, за словами одного з авторів дослідження, професора Едвард Чанга, імплант "може допомогти не всім пацієнтам, що втратили здатність говорити". Зокрема, малоймовірною є перспектива допомоги людям, які взагалі не говорять від народження.

"Ми та інші дослідники намагалися перевірити, чи можливо взагалі декодувати думки, але це все ще дуже складне завдання", - каже Едвард Чанг.

"Це єдина причина, чому ми сфокусувалися не на думках загалом, а лише на тому, що людина хоче сказати зараз", - додав він.

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Професор Софі Скотт з Університетського коледжу Лондона вважає, що це дуже цікава розробка, але «всі ми маємо розуміти, що це лише ранні етапи розробки, і до клінічних випробувань ще далеко».

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