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Вчені створили браслет, що стріляє антисептиком на 1,5 метра

Антисептика у флаконі вистачає приблизно на 40 застосувань
Браслет SprayCare створила група інженерів і стартаперів з США, Мексики і Китаю, він підійде для дезінфекції рук і предметів.
Вчені створили браслет, що стріляє антисептиком на 1,5 метра Sanitaizer

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naked Science.

На корпусі пристрою є невеликий флакон з антисептиком і кнопка, яка розпиляє засіб.

За словами розробників, вони помітили, як часто торкаються до брудних поверхонь протягом дня, і вирішили створити простий пристрій, який допоможе почуватися у безпеці.

"Першим, на що я подивився, було моє зап'ястя. Я вирішив, що навіть декількох крапель дезинфікуючого засобу в руці буде досить, щоб убезпечити себе", - розповів один з авторів проекту.

Браслет є флаконом з антисептиком, прикріпленим до силіконового ремінця. За розмірами прилад близький до Apple Watch. Усередині знаходяться розпилювач і насос, який запускає єдина кнопка. Після її натискання пристрій розпилює антисептик на будь-яку поверхню протягом трьох секунд на відстань до півтора метрів. «Наша команда витратила багато часу на дизайн продукту. Ми хотіли зробити його елегантною альтернативою громіздким пляшкам дезинфікуючого засобу», - додали розробники.

Антисептика у флаконі вистачає приблизно на 40 застосувань, після чого людина зможе додати потрібний засіб (якщо він не дуже густий). Крім того, у флакон можна залити репелент від комах, духи або ефірну олію - залежно від потреби. Так що він залишиться актуальним і після пандемії. Інженери пропонують використовувати його і як інструмент самооборони: досить поміняти антисептик на рідину для перцевого балончика.

Автори проекту вважають, що браслет з антисептиком знадобиться людям, які часто стосуються предметів в магазинах, громадських закладах і транспорті. А також автомобілістам і працівникам сфери послуг і торгівлі, яким потрібно швидко продезінфікувати руки і інструменти після кожного клієнта.

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24 12 2020 16:21
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