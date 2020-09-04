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Вчені вперше “вловили” слід від зіткнення галактик

Дослідники вважають, що поява релятивістського струменя стала можливою після зіткнення галактики Seyfert 1, більш відомої як TXS 2116-077, та іншої галактики з меншою масою
Американські астрофізики з Клемсонського університету вперше сфотографували релятивістський струмінь, який народився внаслідок зіткнення двох галактик.
Вчені вперше “вловили” слід від зіткнення галактик Фото: Укрінформ

Про це повідомляє Science Daily, пише "Укрінформ".

"Команда дослідників із Клемсонського університету наук разом із колегами повідомили про перше виявлення елятивістського струменя, який з’явився внаслідок зіткнення двох галактик", - йдеться у повідомленні.

Дослідники вважають, що поява релятивістського струменя стала можливою після зіткнення галактики Seyfert 1, більш відомої як TXS 2116-077, та іншої галактики з меншою масою.

Як зауважив один із вчених, зазвичай світлові промені від релятивістського струменя настільки потужні, що неможливо побачити галактику поза самим явищем. Проте цього разу струмінь був ще молодим і не настільки потужним.

Зазначається, що астрофізикам вдалося сфотографувати астрономічне явище завдяки 8,2-метровому оптично-інфрачервоному телескопу Subaru, який розташований на Гавайях.

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09 04 2020 17:12
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