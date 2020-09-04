Вчені вперше “вловили” слід від зіткнення галактик

Дослідники вважають, що поява релятивістського струменя стала можливою після зіткнення галактики Seyfert 1, більш відомої як TXS 2116-077, та іншої галактики з меншою масою

Американські астрофізики з Клемсонського університету вперше сфотографували релятивістський струмінь, який народився внаслідок зіткнення двох галактик.

Про це повідомляє Science Daily, пише "Укрінформ".

"Команда дослідників із Клемсонського університету наук разом із колегами повідомили про перше виявлення елятивістського струменя, який з’явився внаслідок зіткнення двох галактик", - йдеться у повідомленні.

Дослідники вважають, що поява релятивістського струменя стала можливою після зіткнення галактики Seyfert 1, більш відомої як TXS 2116-077, та іншої галактики з меншою масою.

Як зауважив один із вчених, зазвичай світлові промені від релятивістського струменя настільки потужні, що неможливо побачити галактику поза самим явищем. Проте цього разу струмінь був ще молодим і не настільки потужним.

Зазначається, що астрофізикам вдалося сфотографувати астрономічне явище завдяки 8,2-метровому оптично-інфрачервоному телескопу Subaru, який розташований на Гавайях.

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