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Вчені знайшли кокаїн у прісноводних креветках у Великій Британії

У доповіді вчені зазначили, що кокаїн виявлили у всіх випробуваних зразках
Під час тестування річок на хімічні речовини у Великій Британії вчені знайшли кокаїн у прісноводних креветках.
Вчені знайшли кокаїн у прісноводних креветках у Великій Британії Фото з вільних джерел

Дослідники з Королівського коледжу в Лондоні, у співпраці з університетом Саффолка, перевірили 15 різних локацій біля Саффолка, повідомляє "Громадське".

У доповіді вчені зазначили, що кокаїн виявлили у всіх випробуваних зразках. Крім цього у креветках виявили й інші заборонені наркотики, зокрема кетамін.

Професор Нік Бері з університету Саффолка сказав що питання, чи є наявність кокаїну в організмах водних тваринах проблемою для Саффолка або поширення цього явища по країні та за кордоном варте подальших досліджень.

"Здоров’я навколишнього середовища привертає велику увагу громадськості через проблеми, пов’язані зі зміною клімату та забрудненням пластиком. Однак вплив "невидимого" хімічного забруднення (наприклад, наркотиків) на здоров’я дикої природи потребує більшої уваги у Великій Британії", - зазначив дослідник.

На додаток до наркотиків дослідники виявили в організмах креветок заборонені пестициди і фармацевтичні препарати.

"Таке виявлення незаконних наркотиків у дикій природі було дивовижним. Ми могли б очікувати, що ми побачимо їх у містах, таких як Лондон, але не в менших і більш сільських водоймах", - зазначив доктор Леон Баррон.

Нагадаємо, що на Сардинії неподалік від курорту Порто-Черво виявили загиблу самку кита, в животі якої знайшли ненароджене дитинча та 22 кілограми пластикового сміття.

 

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02 05 2019 16:18
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