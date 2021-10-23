Вчені знайшли найстарішу в Японії прикрасу

Цей предмет розміром приблизно один сантиметр знаходився в геологічному шарі віком близько 23 000 років

Учені на півдні Японії виявили червоне забарвлення на прикрасі, що належить до давньокам'яного століття.

За їх словами, це найстародавніша з виявлених у країні кольорових прикрас.

Зазначається, що прикраса з раковини у вигляді намистини була виявлена в ході археологічних розкопок у печері Сакітарі-до в місті Нандзьо в префектурі Окінава.

Цей предмет розміром приблизно один сантиметр знаходився в геологічному шарі віком близько 23 000 років.

За словами керівника Художнього музею Окінави Дана Масаюки, ця знахідка свідчить про те, що в давньокам'яному столітті існувало суспільство з багатою культурою, в якому люди прикрашали себе кольоровими аксесуарами.

Як повідомлялося, група італійських археологів під час розкопок у місті Геркуланум біля Помпеї виявила скелет чоловіка, який загинув під час виверження вулкана Везувій.