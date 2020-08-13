Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Вчені знайшли нову галактику, схожу на Чумацький Шлях

Дослідники зазначають, що відкриття настільки добре організованої галактики у ранньому Всесвіті вимагатиме у людей переосмислення знань про еволюцію галактик
Група міжнародних астрономів виявила у Всесвіті нову галактику SPT0418-47, чия структура дуже схожа на галактику Чумацький Шлях, в якій розташована Сонячна система.
Вчені знайшли нову галактику, схожу на Чумацький Шлях «Глибокий космос». Переможець номінації, гран-прі конкурсу: «Галактика Вир». Фото: Martin Pugh/Astronomy Photographer of the Year

Фото: MPA/Rizzo et al

Галактика розташована на відстані у близько 12 млрд світлових років від Землі, повідомляє "Укрінформ".

"Цей результат - прорив у галузі утворення галактик, він показує, що структури, які ми спостерігаємо в сусідніх спіральних галактиках і в нашому Чумацькому Шляху, вже існували 12 млрд років тому", - заявила керівник дослідницької групи Франческа Ріццо.

Фото: MPA/Rizzo et al

Попри те, що це може бути найвіддаленіша галактика, яку коли-небудь бачили люди, команда астрономів прогнозує, що SPT0418-47 може еволюціонувати в іншого "звіра", а саме - еліптичну галактику, що більше нагадує розчавлений космічний простір, де нові зірки утворюються не дуже швидко.

Дослідники зазначають, що відкриття настільки добре організованої галактики у ранньому Всесвіті вимагатиме у людей переосмислення знань про еволюцію галактик.

Нагадаємо, що напередодні NASA показало велетенську планету незвичайного кольору

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 08 2020 16:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Нове штучне око імітує природну криву сітківки

Нове штучне око імітує природну криву сітківки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.