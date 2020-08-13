Вчені знайшли нову галактику, схожу на Чумацький Шлях

Фото: MPA/Rizzo et al

Галактика розташована на відстані у близько 12 млрд світлових років від Землі, повідомляє "Укрінформ".

"Цей результат - прорив у галузі утворення галактик, він показує, що структури, які ми спостерігаємо в сусідніх спіральних галактиках і в нашому Чумацькому Шляху, вже існували 12 млрд років тому", - заявила керівник дослідницької групи Франческа Ріццо.

Фото: MPA/Rizzo et al

Попри те, що це може бути найвіддаленіша галактика, яку коли-небудь бачили люди, команда астрономів прогнозує, що SPT0418-47 може еволюціонувати в іншого "звіра", а саме - еліптичну галактику, що більше нагадує розчавлений космічний простір, де нові зірки утворюються не дуже швидко.

Дослідники зазначають, що відкриття настільки добре організованої галактики у ранньому Всесвіті вимагатиме у людей переосмислення знань про еволюцію галактик.