Вчені знайшли нову галактику, схожу на Чумацький Шлях
Фото: MPA/Rizzo et al
Галактика розташована на відстані у близько 12 млрд світлових років від Землі, повідомляє "Укрінформ".
"Цей результат - прорив у галузі утворення галактик, він показує, що структури, які ми спостерігаємо в сусідніх спіральних галактиках і в нашому Чумацькому Шляху, вже існували 12 млрд років тому", - заявила керівник дослідницької групи Франческа Ріццо.
Фото: MPA/Rizzo et al
Попри те, що це може бути найвіддаленіша галактика, яку коли-небудь бачили люди, команда астрономів прогнозує, що SPT0418-47 може еволюціонувати в іншого "звіра", а саме - еліптичну галактику, що більше нагадує розчавлений космічний простір, де нові зірки утворюються не дуже швидко.
Дослідники зазначають, що відкриття настільки добре організованої галактики у ранньому Всесвіті вимагатиме у людей переосмислення знань про еволюцію галактик.
Нагадаємо, що напередодні NASA показало велетенську планету незвичайного кольору
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