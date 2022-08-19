Вчені знайшли спосіб очищення води та ґрунту

Цей метод підходить лише для сполук, що містять карбонову кислоту. Проте вчені налаштовані оптимістично

Коктейль із розчинника, гідроксиду натрію (звичайний компонент мила) і води, підігрітий до температури кипіння, здатний розкласти сполуки PFAS.

Вчені виявили простий і найдешевший спосіб позбутися хімікатів у воді та ґрунті з "вічними хімічними речовинами". Представники Агентства з охорони навколишнього середовища США досліджували токсичність сполук PFAS та з'ясували, що при взаємодії зі звичайним розчинникам сполуки хімікатів почали розкладатися, пише Корреспондент.net з посиланням на Science.

У рамках досліджень хіміки із Північно-Західного університету вивчили різні сполуки розчинника з іншими речовинами. Так було виявлено, що коктейль з розчинника, гідроксиду натрію (звичайний компонент мила) і води, підігрітий до температури кипіння, здатний розкласти сполуки PFAS.

Однак цей метод підходить лише для PFAS, що містять карбонову кислоту, а це лише 40% сполук PFAS. Проте вчені налаштовані оптимістично.

Раніше лабораторія професора університету Нагоя (Японія), нобелівського лауреата з фізики 2014 Хіросі Амано розробила технологію очищення води ультрафіолетом з використанням світлодіодів.