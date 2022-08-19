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Вчені знайшли спосіб очищення води та ґрунту

Ольга
Матарикіна
Цей метод підходить лише для сполук, що містять карбонову кислоту. Проте вчені налаштовані оптимістично
Вчені знайшли спосіб очищення води та ґрунту Фото: bbc.co.uk
Коктейль із розчинника, гідроксиду натрію (звичайний компонент мила) і води, підігрітий до температури кипіння, здатний розкласти сполуки PFAS.
 
 
Вчені виявили простий і найдешевший спосіб позбутися хімікатів у воді та ґрунті з "вічними хімічними речовинами". Представники Агентства з охорони навколишнього середовища США досліджували токсичність сполук PFAS та з'ясували, що при взаємодії зі звичайним розчинникам сполуки хімікатів почали розкладатися, пише  Корреспондент.net з посиланням на  Science.
 
 
У рамках досліджень хіміки із Північно-Західного університету вивчили різні сполуки розчинника з іншими речовинами. Так було виявлено, що коктейль з розчинника, гідроксиду натрію (звичайний компонент мила) і води, підігрітий до температури кипіння, здатний розкласти сполуки PFAS.
 
 
Однак цей метод підходить лише для PFAS, що містять карбонову кислоту, а це лише 40% сполук PFAS. Проте вчені налаштовані оптимістично.
 
 
Раніше лабораторія професора університету Нагоя (Японія), нобелівського лауреата з фізики 2014 Хіросі Амано розробила технологію очищення води ультрафіолетом з використанням світлодіодів.
 
 
Як повідомляв iPress.ua, згідно з дослідженнями вчених із Стокгольмського університету, дощова вода в усьому світі непридатна для вживання.
 
 
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19 08 2022 19:39
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