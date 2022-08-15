Дощова вода непридатна для пиття в усьому світі - дослідження

Причина - високий вміст токсичних речовин - ПФАС

Дослідники Стокгольмського університету встановили, що пер- і поліфторалкильні речовини (ПФАС), які ще називають "вічними токсинами" містяться у складі різноманітної упаковки, косметиці й інших продукції, з часом вони поширилися по всьому світу.

Дані дослідження збиралися з 2010 року. "Згідно з проведеними нами вимірами, на Землі немає місця, де дощ був би безпечним для пиття", - сказав професор університету Ян Казінс, повідомляє сайт Phys.org.

У ПФАС є здатність накопичуватися в організмі. Серед побічних ефектів, до яких вони можуть призвести, - проблеми з фертильністю, затримка розвитку у дітей, ризики ожиріння та провокування деяких видів раку.

Вчені називають Землю "незворотньо зараженою" у зв'язку з цим, хоча і визнають, що за останні два десятиліття концентрація ПФАС в тілі людини істотно скоротилися, а також знизилися їх рівні у навколишньому середовищі. Разом з тим знизилися і норми, які встановлюють граничні рівнці цих небезпечних речовин.

Пер- і поліфторалкільні речовини (ПФАС) – це майже 5 тисяч з'єднань антропогенного походження, які щодня забруднюють довкілля і організм людини.