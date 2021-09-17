Вчителька з Мічигану без відома батьків підрізала 7-річній учениці волосся

В американському штаті Мічиган чоловік подав позов проти шкільного округу та співробітників закладу, де навчається його 7-річна донька. Він стверджує, що дівчинка стала жертвою расової дискримінації, коли співробітниця школи без відома батьків підрізала її кучері.

Про це пишуть AP та MLive.com, повідомляє "Громадське".

Дівчинка Джурні, яка народилася у міжрасового подружжя, ходила до початкової школи у Маунт-Плезант. У березні однокласник 7-річної школярки взяв ножиці та відрізав їй частину волосся, поки вони були у шкільному автобусі.

Після цього Джурні відвели до перукарні, де їй підрівняли кучері, щоб вони були симетричні з обох боків. Але через два дні дівчинка знову повернулася додому з підрізаним волоссям, яке було вкорочене аж до кількох дюймів від голови.

Батько дівчинки Джиммі Хофмайєр спитав у неї як так сталося, якщо її попереджали, що ніхто з дітей не має її стригти. На що дівчинка відповіла, що це була вчителька.

Як заявив пізніше сам Хоймайєр, волосся дівчинці підстригла вчителька-бібліотекарка, а ще двоє співробітників школи знали про це, але нічого не сказали.

Шкільний округ почав розслідування інциденту у липні, за результатами якого вчительці оголосили догану за порушення політики закладу, але з посади не звільнили.

Керівництво школи вирішило укласти з нею угоду про «останній шанс», тобто якщо вона здійснить ще один проступок, її, ймовірно, звільнять. Шкільний округ також не вгледів расової дискримінації ㅡ те, на чому наполягав батько учениці.

Чоловік подав до суду на округ та двох співробітниць школи щодо мільйона доларів компенсації. У його позові 8 пунктів, серед яких: расова дискримінація, етнічне залякування, навмисне заподіяння емоційної шкоди, порушення конституційних прав тощо.

Шкільний округ наполягає, що їхнє розслідування було незалежним та включало опитування співробітників, учнів та їх родин, відео і фото, у тому числі з соцмереж. Але батько дівчинки каже, що з його донькою ніхто не говорив.

Зараз дівчинка ходить в іншу школу. У соцмережах її історія стала популярною, а низка користувачів поширювали хештег #JusticeForJurnee (Справедливість для Джурні), щоб розповісти історії про ставлення до афро-волосся.

Читайте також: Кожен 10 підліток постраждав від булінгу за останні 2-3 місяці - UNICEF