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Вчителька з Мічигану без відома батьків підрізала 7-річній учениці волосся

Батько школярки вимагає $1 млн компенсації
В американському штаті Мічиган чоловік подав позов проти шкільного округу та співробітників закладу, де навчається його 7-річна донька. Він стверджує, що дівчинка стала жертвою расової дискримінації, коли співробітниця школи без відома батьків підрізала її кучері.
Вчителька з Мічигану без відома батьків підрізала 7-річній учениці волосся Фото: gazeta.a42.ru

Про це пишуть AP та MLive.com, повідомляє "Громадське".

Дівчинка Джурні, яка народилася у міжрасового подружжя, ходила до початкової школи у Маунт-Плезант. У березні однокласник 7-річної школярки взяв ножиці та відрізав їй частину волосся, поки вони були у шкільному автобусі.

Після цього Джурні відвели до перукарні, де їй підрівняли кучері, щоб вони були симетричні з обох боків. Але через два дні дівчинка знову повернулася додому з підрізаним волоссям, яке було вкорочене аж до кількох дюймів від голови.

Батько дівчинки Джиммі Хофмайєр спитав у неї як так сталося, якщо її попереджали, що ніхто з дітей не має її стригти. На що дівчинка відповіла, що це була вчителька.

Як заявив пізніше сам Хоймайєр, волосся дівчинці підстригла вчителька-бібліотекарка, а ще двоє співробітників школи знали про це, але нічого не сказали.

Шкільний округ почав розслідування інциденту у липні, за результатами якого вчительці оголосили догану за порушення політики закладу, але з посади не звільнили.

 

Керівництво школи вирішило укласти з нею угоду про «останній шанс», тобто якщо вона здійснить ще один проступок, її, ймовірно, звільнять. Шкільний округ також не вгледів расової дискримінації ㅡ те, на чому наполягав батько учениці.

Чоловік подав до суду на округ та двох співробітниць школи щодо мільйона доларів компенсації. У його позові 8 пунктів, серед яких: расова дискримінація, етнічне залякування, навмисне заподіяння емоційної шкоди, порушення конституційних прав тощо.

Шкільний округ наполягає, що їхнє розслідування було незалежним та включало опитування співробітників, учнів та їх родин, відео і фото, у тому числі з соцмереж. Але батько дівчинки каже, що з його донькою ніхто не говорив.

Зараз дівчинка ходить в іншу школу. У соцмережах її історія стала популярною, а низка користувачів поширювали хештег #JusticeForJurnee (Справедливість для Джурні), щоб розповісти історії про ставлення до афро-волосся.

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17 09 2021 10:59
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