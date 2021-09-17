Вчителька з Мічигану без відома батьків підрізала 7-річній учениці волосся
Про це пишуть AP та MLive.com, повідомляє "Громадське".
Дівчинка Джурні, яка народилася у міжрасового подружжя, ходила до початкової школи у Маунт-Плезант. У березні однокласник 7-річної школярки взяв ножиці та відрізав їй частину волосся, поки вони були у шкільному автобусі.
Після цього Джурні відвели до перукарні, де їй підрівняли кучері, щоб вони були симетричні з обох боків. Але через два дні дівчинка знову повернулася додому з підрізаним волоссям, яке було вкорочене аж до кількох дюймів від голови.
Батько дівчинки Джиммі Хофмайєр спитав у неї як так сталося, якщо її попереджали, що ніхто з дітей не має її стригти. На що дівчинка відповіла, що це була вчителька.
Як заявив пізніше сам Хоймайєр, волосся дівчинці підстригла вчителька-бібліотекарка, а ще двоє співробітників школи знали про це, але нічого не сказали.
Шкільний округ почав розслідування інциденту у липні, за результатами якого вчительці оголосили догану за порушення політики закладу, але з посади не звільнили.
#JusticeForJurnee a teacher cut this little girls hair @NationalParents @JoeNathan9249 @spikelee @rolandsmartin @donlemon @WhoopiGoldberg @CNN @ChristinaLast3r pic.twitter.com/6pnEuEMm45— Khulia (@kahlilahx1234) April 15, 2021
Керівництво школи вирішило укласти з нею угоду про «останній шанс», тобто якщо вона здійснить ще один проступок, її, ймовірно, звільнять. Шкільний округ також не вгледів расової дискримінації ㅡ те, на чому наполягав батько учениці.
Чоловік подав до суду на округ та двох співробітниць школи щодо мільйона доларів компенсації. У його позові 8 пунктів, серед яких: расова дискримінація, етнічне залякування, навмисне заподіяння емоційної шкоди, порушення конституційних прав тощо.
Шкільний округ наполягає, що їхнє розслідування було незалежним та включало опитування співробітників, учнів та їх родин, відео і фото, у тому числі з соцмереж. Але батько дівчинки каже, що з його донькою ніхто не говорив.
Зараз дівчинка ходить в іншу школу. У соцмережах її історія стала популярною, а низка користувачів поширювали хештег #JusticeForJurnee (Справедливість для Джурні), щоб розповісти історії про ставлення до афро-волосся.
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