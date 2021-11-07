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Вдова президента Гаїті зробила першу заяву після трагедії

Моїз виклала звернення в Twitter, в якому засудила ворогів свого чоловіка
За словами вдови, Моїз загинув через проекти доріг, постачання водою і електрикою, а також організацію референдуму і виборів.
Вдова президента Гаїті зробила першу заяву після трагедії Мартін Моїз - дружина президента Гаїті Фото: з вільного доступу

Мартін Моїз, вдова президента Гаїті Жовенеля Моїза, зробила першу публічну заяву після госпіталізації. Жінка перебувала поруч із чоловіком і була поранена під час нападу, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Associated Press. Вдова президента Гаїті зараз проходить лікування в Майамі.

Моїз виклала звернення в Twitter, в якому засудила ворогів свого чоловіка, звинувативши їх у тому, що вони прагнуть "вбити його мрію, його бачення, його ідеологію".

Вона зазначила, що потрібно бути запеклим злочинцем для того, щоб безкарно вбити такого президента як Моїз, не давши йому можливості висловитися. За словами вдови, Моїз загинув через проекти доріг, постачання водою і електрикою, а також організацію референдуму і виборів.

Президент Гаїті Жовенель Моїз був убитий в ніч на 7 липня у своїй резиденції. За даними влади Гаїті, у вбивстві Моїза брали участь 26 колумбійців і двоє американців гаїтянського походження.

Сенат Гаїті 10 липня ухвалив рішення призначити тимчасовим президентом країни свого спікера Жозефа Ламбера.

Нагадаємо, що влада Гаїті звернулася до США та ООН із проханням направити до країни іноземних військових для захисту ключової інфраструктури після вбивства президента Жовенеля Моїза.

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11 07 2021 14:03
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