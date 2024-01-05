Вдруге за добу окупанти перекривають Кримській міст
05 січня 2024, 11:01
Фото: most.life
Пізно вночі четверга і сьогодні вдень в Севастополі лунає повітряна тривога, росіяни перекрили рух Кримським мостом.
Про це пише "мер" окупованого Севастополі Михайло Развожаєв.
За його словами, рух авто Керченським мостом перекрито.
Крім того, в Севастополі припиняв рух морський і наземний громадський транспорт.
А дим в районі Севастопольської і Стрілецької бухт це військові використовують табельні засоби маскування, говорить Развожаєв.
Раніше ми повідомляли, що в Криму і Бєлгороді вночі були вибухи.