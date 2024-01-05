Вдруге за добу окупанти перекривають Кримській міст

Пізно вночі четверга і сьогодні вдень в Севастополі лунає повітряна тривога, росіяни перекрили рух Кримським мостом.

Про це пише "мер" окупованого Севастополі Михайло Развожаєв.

За його словами, рух авто Керченським мостом перекрито.

Крім того, в Севастополі припиняв рух морський і наземний громадський транспорт.

А дим в районі Севастопольської і Стрілецької бухт це військові використовують табельні засоби маскування, говорить Развожаєв.