Ведучі порти Китаю приєдналися до санкцій проти "тіньового флоту" росії — Reuters

За словами співрозмовників агентства, про обмеження оголосила Shandong Port Group — один із найбільших портових операторів КНР.

Шаньдунська портова група заборонила входження танкерів, які перебувають під санкціями США, у свої порти в східній китайській провінції Шаньдун.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела у вівторок, 7 січня.

За словами співрозмовників агентства, про обмеження оголосила Shandong Port Group — один із найбільших портових операторів КНР, під управлінням якого перебувають порти в провінції Шаньдун, куди імпортують основні обсяги підсанкційної нафти з росії, Ірану та Венесуели.

Згідно з рішенням компанії, так званим тіньовим танкерам, які потрапили під санкції, з 6 січня заборонили швартуватися, розвантажуватися або отримувати інші портові послуги в портах провінції, що є одним із головних промислових центрів КНР.

Reuters пише, що обмеження для "тіньових" танкерів торкнуться, зокрема, Циндао — п’ятого за обсягом вантажів порту КНР, а також портів Жічжао і Яньтай. Це може призвести до уповільнення імпорту Китаєм підсанкційної нафти, вважають джерела агентства.

Журналісти додали, що у грудні 2024 року США запровадили нові санкції проти компаній і тіньового флоту, які займаються іранською нафтою. Очікується, що обраний президент Дональд Трамп, який вступить на посаду 20 січня, посилить санкції проти Ірану.

В іншому повідомленні порту Шаньдун йдеться, що вони очікують на те, що заборона судноплавства матиме обмежений вплив на незалежні нафтопереробні підприємства, оскільки більшість нафти перевозять на танкерах, які не потрапили під санкції.

Наразі активний тіньовий флот, який возить нафту в обхід санкцій, налічує 669 танкерів, оцінює аналітик Lloyd’s List Intelligence Мішель Віз Боккман. російські барелі, за її оцінками, регулярно перевозять близько 250−300 суден, не включаючи танкери Sovcomflot, що потрапив під західні обмеження.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена планує запровадити додаткові санкції, спрямовані на зменшення доходів росії, які вона використовує для фінансування війни проти України. Основною мішенню нових обмежень стануть танкери "тіньового флоту", що перевозять російську нафту за ціною, вищою за встановлений Заходом ліміт у 60 доларів за барель.