Велика Британія анонсувала саміт G7 на червень 2021 року
Саміт "Великої сімки" у 2020 році мав організувати президент США Дональд Трамп, але зустріч переносили декілька разів через коронавірус, повідомляє "Громадське". Отже, лідери США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії та Японії востаннє збиралися у 2019 році у Франції.
Головною темою зустрічі стане пошук шляхів виходу зі світової економічної кризи через пандемію коронавірусу. У 2021 році планується очна зустріч лідерів у селищі Карбіс-Бей, а не через відеозв'язок. Селище розташоване на південному заході Британії - цей курорт відомий пляжами, серфінгом, а також рибальством.
Також британський прем'єр-міністр Борис Джонсон запросив на саміт Австралію, Індію та Південну Корею. Газета Sunday Telegraph пише, що британський уряд сподівається те, що саміт G7 стане першою поїздкою до Європи майбутнього президента США Джо Байдена.
Читайте також: Група послів країн G7 продовжить підтримувати Україну в проведенні реформ
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Туреччина звела 81-кілометрову стіну на кордоні з Іраном
- ФОТО Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови
- ВІДЕО У США пройшли останні дебати Байдена і Трампа перед виборами
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі