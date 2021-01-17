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Велика Британія анонсувала саміт G7 на червень 2021 року

опередню зустріч Трамп так і не провів
Велика Британія, яка цьогоріч головує у G7, анонсувала зустріч лідерів "Великої сімки" у червні 2021 року в курортному селищі Карбіс-Бей.
Велика Британія анонсувала саміт G7 на червень 2021 року Фото: з вільних джерел

Саміт "Великої сімки" у 2020 році мав організувати президент США Дональд Трамп, але зустріч переносили декілька разів через коронавірус, повідомляє "Громадське". Отже, лідери США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії та Японії востаннє збиралися у 2019 році у Франції.

Головною темою зустрічі стане пошук шляхів виходу зі світової економічної кризи через пандемію коронавірусу. У 2021 році планується очна зустріч лідерів у селищі Карбіс-Бей, а не через відеозв'язок. Селище розташоване на південному заході Британії - цей курорт відомий пляжами, серфінгом, а також рибальством.

Також британський прем'єр-міністр Борис Джонсон запросив на саміт Австралію, Індію та Південну Корею. Газета Sunday Telegraph пише, що британський уряд сподівається те, що саміт G7 стане першою поїздкою до Європи майбутнього президента США Джо Байдена.

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17 01 2021 13:46
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