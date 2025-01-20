Велика Британія може розмістити в Україні військові бази

Формат розміщення потенційних військових баз поки не зрозумілий.

Минулого тижня Україна і Британія підписали Декларація про 100-річне партнерство, яка допускає розміщення в Україні британських військових баз.

Про це йдеться в статті Європейської правди.

В декларації йдеться про те, що Сполучене Королівство працюватиме з Україною над визначенням спільних військових потреб і співпрацюватиме над розширенням спектру можливостей і технологій, які обидві країни можуть виробляти разом.

"Учасники розглянуть варіанти розгортання та утримання оборонної інфраструктури в Україні, включаючи військові бази, склади матеріально-технічного забезпечення, сховища резервної військової техніки та запаси військового резерву. Ці об'єкти можуть бути використані для посилення обороноздатності обох країн у випадку значної військової загрози", – написано в документі.

Поки що формулювання в декларації звучить як суто теоретична можливість. І наразі формат розміщення потенційних військових баз не зрозумілий.

Також залишається відкритим питання, як цей намір співвідноситься з нині чинним положенням ст. 17 Конституції України, яка каже, що на території України не допускається розташування іноземних військових баз.

Декларація про сторічне партнерство політично позиціонується як частина основної Угоди про сторічне партнерство, та юридично цей документ не пов’язаний та не підлягає ратифікації разом із угодою.

Нагадаємо, 16 січня, Україна і Британія підписали угоду про 100-річне партнерство.