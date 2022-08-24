ПОЛІТИКА НОВИНИПрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час неоголошеного візиту до Києва у середу оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги в розмірі 54 мільйонів фунтів стерлінгів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Велика Британія надасть Україні військову допомогу на 54 млн фунтів стерлінгів
Пакет вартістю 54 млн фунтів стерлінгів, який складається з 2000 сучасних безпілотників і барожуючих боєприпасів, дасть змогу Україні краще відстежувати і націлюватися на російські війська, які вторглися
Фото: з вільного доступу
Про це повідомили на сайті британського уряду.
"Пакет вартістю 54 млн фунтів стерлінгів, який складається з 2000 сучасних безпілотників і барожуючих боєприпасів, дасть змогу Україні краще відстежувати і націлюватися на російські війська, які вторглися", - ідеться у повідомленні.
В пакет допомоги, зокрема, входять 850 мікробезпілотників Black Hornet, які розробили спеціально для виявлення наближення сил ворога. Навчання з такими безпілотниками займає 20 хвилин.
Нагадаємо, сьогодні в День Незалежності до Києва приїхав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Це вже третій його візит в Україну за час повномасштабного вторгнення росії.
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