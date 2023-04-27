Велика Британія підготувала 14 тисяч українських військових
Таку заяву зробив молодший секретар Міноборони Британії Ендрю Меррісон.
Про це повідомляє Sky News.
"Ми ініціювали створення Міжнародного фонду для України, і 520 мільйонів фунтів стерлінгів, з яких 300 мільйонів були витрачені, є справді значним досягненням" – заявив молодший секретар Міноборони Британіїі і додав, що цілком очевидно, що Британія є лідером в Європі.
Меррісон сказав, що в кожному вимірі в цій країні ми відіграємо провідну роль.
Також Британія допомагає переслідувати воєнні злочини росії.
Британський секретар також сказав, 14 000 українських військовослужбовців повернулися захищати свою Батьківщину після навчання у Великій Британії.
"Британія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і витратить ще 2,3 млрд фунтів стерлінгів на військову підтримку України в цьому році", – підсумував він.Зранку британська розвідка заявила, що війська рф встановили позиції на дахах деяких корпусів реакторів ЗАЕС.