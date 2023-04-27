Велика Британія підготувала 14 тисяч українських військових

Військові вже повернулися до України.

Таку заяву зробив молодший секретар Міноборони Британії Ендрю Меррісон.

Про це повідомляє Sky News.

"Ми ініціювали створення Міжнародного фонду для України, і 520 мільйонів фунтів стерлінгів, з яких 300 мільйонів були витрачені, є справді значним досягненням" – заявив молодший секретар Міноборони Британіїі і додав, що цілком очевидно, що Британія є лідером в Європі.

Меррісон сказав, що в кожному вимірі в цій країні ми відіграємо провідну роль.

Також Британія допомагає переслідувати воєнні злочини росії.

Британський секретар також сказав, 14 000 українських військовослужбовців повернулися захищати свою Батьківщину після навчання у Великій Британії.

"Британія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і витратить ще 2,3 млрд фунтів стерлінгів на військову підтримку України в цьому році", – підсумував він.