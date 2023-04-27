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Велика Британія підготувала 14 тисяч українських військових

27 квітня 2023, 16:56
Велика Британія підготувала 14 тисяч українських військових
Фото: facebook.com/britisharmy
Військові вже повернулися до України.

Таку заяву зробив молодший секретар Міноборони Британії Ендрю Меррісон. 

Про це повідомляє Sky News.

"Ми ініціювали створення Міжнародного фонду для України, і 520 мільйонів фунтів стерлінгів, з яких 300 мільйонів були витрачені, є справді значним досягненням" – заявив молодший секретар Міноборони Британіїі і додав, що цілком очевидно, що Британія є лідером в Європі.

Меррісон сказав, що в кожному вимірі в цій країні ми відіграємо провідну роль. 

Також Британія допомагає переслідувати воєнні злочини росії.

Британський секретар також сказав, 14 000 українських військовослужбовців повернулися захищати свою Батьківщину після навчання у Великій Британії.

"Британія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і витратить ще 2,3 млрд фунтів стерлінгів на військову підтримку України в цьому році", – підсумував він.

Зранку британська розвідка заявила, що війська рф встановили позиції на дахах деяких корпусів реакторів ЗАЕС.
Велика БританіяЗСУ

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