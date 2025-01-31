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Велика Британія спростила візові правила для українських дітей

31 січня 2025, 18:56
Велика Британія спростила візові правила для українських дітей
Фото: з відкритих джерел
Маленькі українські громадяни матимуть доступ до освіти, охорони здоров’я і пільг.

Влада Великої Британії поновила програму, яка спрощує візові правила щодо в’їзду в країну для дітей з України. 

Про це написала пресслужба Міністерства житлового будівництва, громад і місцевого самоврядування Британії.

"Батьки або законні опікуни, які мають дозвіл на перебування у Великій Британії за будь-якою з українських схем, можуть подати заявку на спонсорство своєї дитини в межах програми "Будинки для України", - йдеться в дописі. 

У відомстві додали, що діти, чиїми спонсорами виступають їхні батьки, матимуть дозвіл на проживання у Британії протягом 18 місяців.

Міністерство також написало, що українські діти матимуть доступ до освіти, охорони здоров’я, пільг та працевлаштування відповідно до законодавства країни.

"Для отримання візи як дитина-заявник, так і батько-спонсор мають відповідати всім вимогам програми "Будинки для України", - додали там. 

Проте в середині січня чи писали, що тисячі українських біженців у Британії можуть залишитися без роботи та житла через нові візові обмеження.

 

дітиУкраїнаВелика Британія

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