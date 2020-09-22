Велика Британія вживатиме нові заходи для боротьби з COVID-19

Додаткові заходи щодо боротьби з коронавірусом введуть у найближчі дні і в Шотландії, заявила в понеділок перший міністр Шотландії Нікола Стерджен

Головний санітарний лікар Великої Британії Кріс Вітт заявив, що владі країни потрібно серйозно поставитися до боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19 в наступні шість місяців через стрімке поширення інфекції.

Місця громадського харчування в Великій Британії, з четверга, повинні будуть закриватися за дві години до півночі, йдеться в заяві британського прем'єра Бориса Джонсона в частині подальших заходів з боротьби з розповсюдженням коронавірусу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ніхто не применшує ті проблеми, з якими зіткнуться приватні особи і підприємці з введенням нових заходів. Ми знаємо, це буде нелегко, але ми повинні вдатися до подальших дій, щоб взяти під контроль сплеск випадків вірусу і захистити Національну службу охорони здоров'я", - йдеться в заяві Джонсона, витяги з якої публікує його офіс.

Крім того, повідомляє The Guardian, поліція зможе виписувати штрафи в розмірі 1 тис. фунтів стерлінгів, а також здійснювати затримання в разі порушення соціальної дистанції в 2 метри в пабах і ресторанах.

Очікується, що у вівторок Джонсон виступить зі зверненням до нації, в якому викладе нові заходи.

Раніше головний санітарний лікар Великої Британії Кріс Вітт заявив, що владі країни потрібно серйозно поставитися до боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19 в наступні шість місяців через стрімке поширення інфекції.

"Нам слід розглядати (пандемію - ІФ) як шестимісячну проблему, з якою потрібно впоратися колективно", - сказав Вітт на брифінгу.

"Якщо ми будемо робити занадто мало, цей вірус може вийти з-під контролю", - додав він, зазначивши, що пандемія може "завдати шкоди економіці".

У понеділок уряд Вельсу оголосив про введення карантину в містах Бріджент, Мерт-Тідфіл, Нью-Порт, Блайнай Гвент через сплеск випадків зараження COVID-19. Обмеження набудуть чинності у вівторок о 18:00 за місцевим часом.

Додаткові заходи щодо боротьби з коронавірусом введуть у найближчі дні і в Шотландії, заявила в понеділок перший міністр Шотландії Нікола Стерджен.

18 вересня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що в країні починається друга хвиля COVID-19.

"Зараз ми стикаємося з другою хвилею. (...) Я боюся, що це абсолютно неминуче - ми зіткнемося з цим в нашій країні", - заявив Джонсон.

За даними університету Джонса Гопкінса, в Великій Британії зареєстровано 401 122 випадки захворювання COVID-19, померли 41 877 осіб.

Нагадаємо, що в уряді Британії вже не виключають повторного локдауну