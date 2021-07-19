Велика Британія з 19 липня скасовує пов'язані з COVID-19 обмеження всередині країни

Проте, залишаються чинними вимоги до самоізоляції після тісного контакту з хворим COVID-19

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у відеозверненні заявив: "Якщо ми не зробимо цього зараз, то ми відкриємося восени, в зимові місяці, коли вірус матиме перевагу через холодну погоду".

Уряд Великої Британії з понеділка скасовує всі внутрішні обмеження, пов'язані з коронавірусом, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на місцеві ЗМІ.

З півночі, 19 липня, нічні клуби змогли знову відкритися, а іншим закладам дозволили працювати без обмежень, також були скасовані розпорядження щодо обов'язкового носіння масок, соціального дистанціювання і роботі з дому.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у відеозверненні заявив: "Якщо ми не зробимо цього зараз, то ми відкриємося восени, в зимові місяці, коли вірус матиме перевагу через холодну погоду".

"Якщо ми не зробимо цього зараз, ми повинні запитати себе, коли ми взагалі це зробимо? Тому зараз відповідний момент, але ми повинні робити це обережно. Ми повинні пам'ятати, що цей вірус, на жаль, все ще існує", - зазначив він.

Джонсон також закликав громадян вакцинуватися від COVID-19.

Серед інших послаблень повністю вакцинованим громадянам, які повертаються з країн, що входять у "жовтий список", окрім Франції, з понеділка не потрібно дотримуватися 10-денного карантину.

Проте, залишаються чинними вимоги до самоізоляції після тісного контакту з хворим COVID-19.

Тим часом, уряди Шотландії та Вельсу зберігають низку обмежень. Серед них - обов'язкове носіння медичних масок.

Британія посідає сьоме місце в світі за кількістю випадків зараження COVID-19. Так, за даними університету Джонса Гопкінса, в країні за час пандемії зареєстровано 5 млн 455 тис. 276 випадків зараження і 128 тис. 985 смертей.

Нагадаємо, що Австрія посилить низку коронавірусних обмежень з 22 липня