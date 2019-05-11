Велика Кишеня запустила технологію оплати товарів обличчям

Повідомляється, що в основі сервісу - технологія FaceID від Приватбанку

Про це повідомив менеджер Visa по роботі з торгово-сервісними підприємствами Олексій Власенко в Facebook.

В Києві мережа супермаркетів "Велика Кишеня" запустила технологію біометричної оплати обличчям FacePay24 на касах самообслуговування, повідомляє "Економічна Правда".

Про це повідомив менеджер Visa по роботі з торгово-сервісними підприємствами Олексій Власенко в Facebook.

Для того, щоб оплатити свої покупки, покупцеві достатньо подивитися в камеру, розташовану над монітором на касі самообслуговування. Камера відсканує обличчя і порівняє з наявними зразками в базі даних.

Повідомляється, що в основі сервісу - технологія FaceID від Приватбанку. Щоб почати нею користуватися, необхідно зробити селфі в додатку Приват24 і прив'язати до фото свою банківську карту Visa.

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