НОВИНИПрограма "Великого будівництва" створила близько 200 тисяч робочих місць, що частково компенсувало втрати робочих місць внаслідок пандемії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Велике будівництво" створило близько 200 тисяч робочих місць – Зеленський
Велике будівництво" дало близько 200 тисяч робочих місць. Хоча після першої – впродовж другої хвилі COVID-19 українці втратили майже 350-400 тисяч робочих місць. А "Велике будівництво" повернуло 200 тисяч
Фото: Економічна правда
Про це президент Володимир Зеленський розповів в етері програми "VIP з Наталією Мосейчук" на "1+1", повідомляє "Економічна правда".
"Велике будівництво" дало близько 200 тисяч робочих місць. Хоча після першої – впродовж другої хвилі COVID-19 українці втратили майже 350-400 тисяч робочих місць. А "Велике будівництво" повернуло 200 тисяч", – зазначив Зеленський.
Він також зауважив, що для країн однією з головних реформ є покращення інфраструктури. Зокрема, він нагадав про інфраструктурний план президента США Джо Байдена на понад 2 трильйони доларів.
Минулоріч ексголова "Укравтодору" Олександр Кубраков зазначав, що від держпрограми "Велике будівництво" очікується створення 150 тисяч робочих місць.
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25 06 2021 13:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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