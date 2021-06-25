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"Велике будівництво" створило близько 200 тисяч робочих місць – Зеленський

Велике будівництво" дало близько 200 тисяч робочих місць. Хоча після першої – впродовж другої хвилі COVID-19 українці втратили майже 350-400 тисяч робочих місць. А "Велике будівництво" повернуло 200 тисяч
Програма "Великого будівництва" створила близько 200 тисяч робочих місць, що частково компенсувало втрати робочих місць внаслідок пандемії.
"Велике будівництво" створило близько 200 тисяч робочих місць – Зеленський Фото: Економічна правда
Про це президент Володимир Зеленський розповів в етері програми "VIP з Наталією Мосейчук" на "1+1", повідомляє "Економічна правда".
 
"Велике будівництво" дало близько 200 тисяч робочих місць. Хоча після першої – впродовж другої хвилі COVID-19 українці втратили майже 350-400 тисяч робочих місць. А "Велике будівництво" повернуло 200 тисяч", – зазначив Зеленський.
 
Він також зауважив, що для країн однією з головних реформ є покращення інфраструктури. Зокрема, він нагадав про інфраструктурний план президента США Джо Байдена на понад 2 трильйони доларів.
 
Минулоріч ексголова "Укравтодору" Олександр Кубраков зазначав, що від держпрограми "Велике будівництво" очікується створення 150 тисяч робочих місць.
 
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25 06 2021 13:26
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