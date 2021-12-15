Великі країни ЄС проти планування нових санкцій щодо РФ через Україну - ЗМІ

Провідні країни Європейського Союзу чинять опір планам швидкої розробки конкретних санкцій та інших покарань для Росії, якщо вона вторгнеться в Україну.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на високопоставлених дипломатів і чиновників, передає "Європейська правда".

За їхніми словами, Німеччина, Франція, Італія та Іспанія хочуть зараз зосередитися на діалозі з Москвою, перш ніж розробляти болісні економічні заходи, які вони запровадять. Але інші країни-члени стверджують, що підтримка публічних погроз санкцій краще стримає президента Росії Владіміра Путіна.

"Ми хочемо використовувати режим запобігання, тобто роботу дипломатії, спробувати вивчити різні сценарії, щоб мати відповідь для кожного з них, і дати зрозуміти, що відповідь буде у разі застосування будь-якого зі сценаріїв", - сказав у вівторок європарламентарям у Страсбурзі високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель. Лідери ЄС обговорять це питання в Брюсселі під час дводенних самітів і двосторонніх зустрічей, у тому числі з президентом України Володимиром Зеленським, у середу та четвер.

Низка західних лідерів, у тому числі президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц, розмовляли з Путіним останніми днями, щоб передати повідомлення про те, що Захід запровадить набагато жорсткіші санкції у разі російського вторгнення. За словами людей, знайомих з планами, це можуть бути заходи щодо відсторонення великих російських банків від західної фінансової системи, а також потенційне зобов’язання Німеччини не вводити в експлуатацію газопровід "Північний потік-2".

Посли країн, включаючи східну Європу, Нідерланди та скандинавські країни, попросили Європейську комісію якнайшвидше обговорити з ними варіанти документа з детальними планами санкцій.

Але Німеччина вважає, що такий підхід не залишить важелів проти Росії на майбутнє у разі витоку документа у ЗМІ. Однодумці Німеччини стверджують, що публікація документа з варіантами дасть Путіну боротьбу, яку він шукає, і що все, що завдає шкоди Росії, може вплинути на країни-члени ЄС, враховуючи їхні тісні економічні зв’язки.

За словами високопоставлених чиновників ЄС, Німеччина і інші країни стверджують, що чекати, поки Путін зрушить з місця, перш ніж рішуче відреагувати конкретною, спеціально розробленою відповіддю, було б ефективнішим, ніж завчасно викладати різні варіанти, оскільки деякі з них можуть бути не використані. Вони підкреслюють, що, безсумнівно, у разі вторгнення будуть застосовані болісні заходи, але ведуться дебати щодо того, наскільки детальним має бути планування заздалегідь, враховуючи невизначеність намірів Путіна.

Обережність з боку кількох країн ЄС також відображає той факт, що деякі члени блоку не поділяють переконання Вашингтона в тому, що Путін може планувати вторгнення, можливо, вже на початку наступного року. Натомість вони бачать, що Путін використовує нарощування військ як тактику тиску, сказав дипломат.

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