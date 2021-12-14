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Європарламент проведе дебати через війська РФ біля кордонів України

Обговорення масштабного стягнення російських військ до кордонів України відбудеться за участі головного дипломата ЄС Жозепа Борреля
У вівторок 14 грудня депутати Європарламенту обговорять ситуацію з військами Росії біля українського кордону та за два дні поставлять на голосування резолюцію з цього приводу.
Європарламент проведе дебати через війська РФ біля кордонів України Фото: "Укрінформ"

Про це йдеться в оголошенні Європарламенту, що є у розпорядженні "Європейської правди".

Обговорення масштабного стягнення російських військ до кордонів України відбудеться за участі головного дипломата ЄС Жозепа Борреля. 

Резолюцію винесуть на голосування у четвер 16 грудня.

"Вітаємо рішення Європарламенту про проведення дебатів 14.12 щодо ситуації на українському кордоні та  окупованих РФ територіях. Розраховуємо на сильні сигнали підтримки. Тільки консолідована міжнародна позиція може зупинити агресора, РФ має усвідомлювати важкі наслідки подальшої агресії", - зазначив з цього приводу представник України при ЄС Всеволод Ченцов.

Після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС - останньої у 2021 році - Боррель оголосив про домовленість глав МЗС, що будь-яка агресія Росії проти України призведе до економічних санкцій проти Москви та політичних наслідків.

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14 12 2021 10:56
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