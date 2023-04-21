Великі китайські НПЗ закуповують дедалі більше російської нафти – ЗМІ

Загальний імпорт російської сирої нафти до Китаю, включаючи трубопровідний і морський, зріс до рекордних 9,61 млн тонн, або 2,26 млн барелів на добу в березні, показали митні дані.

Китайські державні нафтові гіганти та великі приватні нафтопереробні заводи закуповують дедалі більше російської нафти, підтримуючи ціни та змушуючи дрібніші незалежні компанії шукати дешеві альтернативи, такі як іранська нафта.

Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, загальний імпорт російської сирої нафти Китаєм, включаючи трубопровідний та морський транспорт, у березні зріс до рекордних 9,61 мільйона тонн, або 2,26 мільйона барелів на добу, про що свідчать останні митні дані за 21 квітня. Все більше китайських нафтопереробних підприємств починають використовувати знижену ціну нафти, що постачається з російської Балтії.

Якщо з листопада по січень російську нафту з великими знижками у Китаї купували невеликі незалежні нафтопереробні заводи («чайники), то зараз купувати російську нафту почали великі приватні та державні НПЗ. Державні PetroChina та Sinopec відновили імпорт з лютого, а приватні Hengli Petrochemical та Jiangsu Eastern Shenghong Co – з березня.

Reuters констатує, що відновлення імпорту російської нафти з боку великих підприємств відтіснило від цього ресурсу невеликі НПЗ й вони тепер вимушені шукати альтернативу (наприклад, іранську нафту). Також повернення великих підприємств відбилося на зниженні дисконтів, які роблять росіяни покупцям. За даними трейдерів, знижки на сиру нафту марки Urals, що надходить до Китаю в липні, скоротилися приблизно до 9-10 доларів порівняно із 14 доларів за барель у березні. За даними трейдерів і підрахунками Reuters, Індія та Китай у квітні викупили більшість російської нафти за цінами, що перевищують встановлений Заходом ціновий ліміт у 60 доларів за барель. За даними Центру досліджень енергетики і чистого повітря, Китай, Індія, ОАЕ, Туреччина та Сінгапур стали "країнами-пральнями", які збільшили імпорт російської нафти після вторгнення в Україну та перепродають її на країнам, що відмовилися від імпорту російської нафти.

Нагадаємо, нещодавно Пакистан купив першу партію нафти з росії.