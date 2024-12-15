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Великі китайські військово-морські навчання змушують Тайвань і США шукати відповідь – FT

15 грудня 2024, 17:56
Великі китайські військово-морські навчання змушують Тайвань і США шукати відповідь – FT
Flagmaster
Тайбей і Вашингтон роблять різні висновки щодо значення неоголошеного військового розгортання.

Минулого тижня Пекін провів найбільше розгортання військово-морських сил за останні 30 років, що стало приводом для занепокоєння в Тайвані.

Проте в США не бачать загрози, повідомляє газета Financial Times.

В Тайбеї вбачають зв'язок між візитами президента Тайваню Лая Цінде в США і великим розгортанням військово-морських сил Китаю. У виданні вважають, що це могла бути демонстрація сили з боку Пекіна.

Крім того, в Китаї оголосили про часткове обмеження повітряного руху на два дні в семи зонах, які охоплюють узбережжя від Шанхая до Гонконгу, а від Народно-визвольної китайської армії не прозвучало жодного слова, хоча зазвичай Пекін проводить пропагандистські кампанії проти Тайваню, підкреслили у виданні.

"В понеділок, 9 грудня, Міноборони Тайваню створило центр екстреного реагування і провело раптові навчання і рівень загрози був серйозним", - пише видання. 

Однак в США заявили, що хоча військова активність Китаю в Східно-Китайському і Південно-Китайському морях підвищилася, вона відповідає рівню, який спостерігався під час інших великих навчань. Американські чиновники впевнені в тому, що це не відповідь на короткі візити Лая до США.

Високопоставлений американський чиновник поділився з журналістами, що зараз важливо проводити відмінність між кампанією примусу у відповідь на візит лідера в іншу країну і звичайними великими регіональними навчаннями і Китай вирішив не реагувати на дії Лая.

Оцінка дій Китаю відрізняється в Тайвані та США. Це може посіяти плутанину і невизначеність серед союзників. Регулярними великими навчаннями Китай може приховати підготовку до нападу на Тайвань, розповіли журналісти, посилаючись на спостерігачів, пишуть журналісти. 

Представники національної безпеки Тайваню поділилися, що в навчаннях минулого тижня брало участь близько 100 кораблів, дві третини з яких належали ВМС НВАК, а одна третина - береговій охороні. Присутність, розосереджена в Східно-Китайському і Південно-Китайському морях, а також у водах далеко від східного узбережжя Тайваню в західній частині Тихого океану, нарощувалася протягом 70 днів.

"Ми згодні з тим, що це вийшло далеко за межі Тайваню, це демонстрація того, що вони можуть блокувати Перший острівний ланцюг", - сказав анонімний чиновник журналістам, маючи на увазі ланцюг островів від Японії до Філіппін.

 
КитайТайвань

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