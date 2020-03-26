Великі мережі АЗС знизили ціни на паливо на 1 гривню
Мережі AЗС ОККО і WOG, що складаються з більш ніж 400 станцій кожна, знизили ціни на всі види палива на 1 грн/л.
Про це повідомляє enkorr.com з посиланням на "Консалтингову групу А-95", зазначає "Економічна правда".
Вартість дизпалива і бензину А-92 на станціях ОККО і WOG знизилася до 25,99 грн/л, бензину А-95 - до 26,99 грн/л.
Відзначимо, що ціна ДП на станціях цих операторів зрівнялася з ціною в консолідованій мережі "Приват" (1540 АЗС), яка протягом останніх років вважалася основним оператором економ-сегмента.
Компанія Amic (227 АЗС) знизила ціни бензинів на 20 коп/л.
Це друге зниження цін за останній тиждень: 20 марта компанія знизила вартість всіх видів палива на 50 коп/л.
Столична мережа KLO (60 АЗС) 26 березня на 50 коп/л знизила ціну бензину А-92 і на 30 коп/л А-95 і ДТ. Також на 96 коп/л ціни бензинів знизила БРСМ-Нафта (167 АЗС), Сhipo (54 АЗС) - знизила вартість толпіве на 30 коп/л.
Середня роздрібна ціна бензину по країні знизилася на 27-28 коп/ л, ДТ - на 25 коп/л.
Нагадаємо, що АМКУ очікує падіння цін на бензин в українських АЗС
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