Велика Британія допоможе Україні у відновленні морських портів і аеродромів

Британія поділиться з Україною технологіями для відновлення транспортної інфраструктури в рамках нового пакету допомоги.

Про це заявив міністр транспорту Великої Британії Грант Шаппс, повідомляє Reuters. Британські експерти нададуть технічні знання і проведуть експертну оцінку пошкоджених об'єктів, переважно аеропортів, злітно-посадкових смуг і морських портів, а також допоможуть з навчанням авіаційного персоналу. Також спільно з українськими фахівцями допоможуть скласти проекти реконструкції найбільш пошкоджених об'єктів транспортної інфраструктури. Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час візиту до Києва у середу оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги в розмірі 54 мільйонів фунтів стерлінгів.

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