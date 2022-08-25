НОВИНИБританія поділиться з Україною технологіями для відновлення транспортної інфраструктури в рамках нового пакету допомоги.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Велика Британія допоможе Україні у відновленні морських портів і аеродромів
Про це заявив міністр транспорту Великої Британії Грант Шаппс, повідомляє Reuters.
Британські експерти нададуть технічні знання і проведуть експертну оцінку пошкоджених об'єктів, переважно аеропортів, злітно-посадкових смуг і морських портів, а також допоможуть з навчанням авіаційного персоналу.
Також спільно з українськими фахівцями допоможуть скласти проекти реконструкції найбільш пошкоджених об'єктів транспортної інфраструктури.
Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час візиту до Києва у середу оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги в розмірі 54 мільйонів фунтів стерлінгів.
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25 08 2022 15:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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