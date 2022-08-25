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Велика Британія допоможе Україні у відновленні морських портів і аеродромів

Британія поділиться з Україною технологіями для відновлення транспортної інфраструктури в рамках нового пакету допомоги.
Велика Британія допоможе Україні у відновленні морських портів і аеродромів

Про це заявив міністр транспорту Великої Британії Грант Шаппс, повідомляє Reuters.

Британські експерти нададуть технічні знання і проведуть експертну оцінку пошкоджених об'єктів, переважно аеропортів, злітно-посадкових смуг і морських портів, а також допоможуть з навчанням авіаційного персоналу.

Також спільно з українськими фахівцями допоможуть скласти проекти реконструкції найбільш пошкоджених об'єктів транспортної інфраструктури.

Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час візиту до Києва у середу оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги в розмірі 54 мільйонів фунтів стерлінгів.

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25 08 2022 15:44
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