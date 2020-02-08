Великобританія і США обговорять питання угоди про вільну торгівлю

Зустріч, яка може відбутися або в понеділок, або у вівторок будуть підведені підсумки і будуть домовлятися про наступні кроки і пріоритети відносин між країнами.

Фото: novostipmr.com

Міністр зовнішньої торгівлі Великобританії Ліз Трас планує зустрітися з торговим представником США Робертом Лайтхайзером, щоб обговорити питання угоди про вільну торгівлю, повідомляє "Економічна правда". Видання пише, що на зустрічі, яка може відбутися або в понеділок, або у вівторок будуть підведені підсумки і будуть домовлятися про наступні кроки і пріоритети відносин між країнами. Нагадаємо, що Гібралтар шукає варіанти зберегти зв'язки з митним союзом ЄС після Brexit

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