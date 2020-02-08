БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗустріч, яка може відбутися або в понеділок, або у вівторок будуть підведені підсумки і будуть домовлятися про наступні кроки і пріоритети відносин між країнами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Великобританія і США обговорять питання угоди про вільну торгівлю
Фото: novostipmr.com
Міністр зовнішньої торгівлі Великобританії Ліз Трас планує зустрітися з торговим представником США Робертом Лайтхайзером, щоб обговорити питання угоди про вільну торгівлю, повідомляє "Економічна правда".
Видання пише, що на зустрічі, яка може відбутися або в понеділок, або у вівторок будуть підведені підсумки і будуть домовлятися про наступні кроки і пріоритети відносин між країнами.
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02 08 2020 16:09 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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