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Великобританія і США обговорять питання угоди про вільну торгівлю

Зустріч, яка може відбутися або в понеділок, або у вівторок будуть підведені підсумки і будуть домовлятися про наступні кроки і пріоритети відносин між країнами.
Великобританія і США обговорять питання угоди про вільну торгівлю Фото: novostipmr.com

Міністр зовнішньої торгівлі Великобританії Ліз Трас планує зустрітися з торговим представником США Робертом Лайтхайзером, щоб обговорити питання угоди про вільну торгівлю, повідомляє "Економічна правда".

Видання пише, що на зустрічі, яка може відбутися або в понеділок, або у вівторок будуть підведені підсумки і будуть домовлятися про наступні кроки і пріоритети відносин між країнами.

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02 08 2020 16:09
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