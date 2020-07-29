Гібралтар шукає варіанти зберегти зв'язки з митним союзом ЄС після Brexit

Гібралтар є окремою юрисдикцією і не має фізичного кордону з Британією, але водночас сильно залежить від загального європейського ринку

Серед пропозицій - можливість того, що Гібралтар буде інтегрований в Європейський митний союз або в Шенгенську зону, відповідно до джерел, з якими були проведені консультації. Гібралтарці запевняють, що "цю можливість не можна виключати", що стане першим віддаленням від Сполученого Королівства за більш ніж 300 років.

Влада Гібралтару шукає формулу, яка дозволить зберегти зв'язки з митним союзом ЄС після перехідного періоду, пов'язаного з Brexit.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише іспанське видання El Pais.

Перехідний період закінчується 31 грудня, і Гібралтар, як і Велика Британія, остаточно вийде за межі європейського внутрішнього ринку. На Гібралтарі не раді такій перспективі і розглядають різні варіанти зберегти зв'язки з ЄС.

Серед пропозицій - можливість того, що Гібралтар буде інтегрований в Європейський митний союз або в Шенгенську зону, відповідно до джерел, з якими були проведені консультації. Гібралтарці запевняють, що "цю можливість не можна виключати", що стане першим віддаленням від Сполученого Королівства за більш ніж 300 років.

Інтеграція в митний союз була першою формулою, запропонованою Брюсселем для вирішення проблеми Північної Ірландії, яка в результаті Brexit відділяється кордоном від Республіки Ірландії. Лондон категорично відкинув цю пропозицію, вважаючи, що участь Північної Ірландії в митному союзі була б рівносильною порушенню цілісності Сполученого Королівства.

Однак, на відміну від Північної Ірландії, Гібралтар є окремою юрисдикцією і не має фізичного кордону з Британією, але водночас сильно залежить від загального європейського ринку.

Таким чином, Гібралтар може скористатися різними формулами, що застосовуються в ЄС. Деякі території, такі як Монако, входять до митного союзу; інші, такі як Норвегія, Ліхтенштейн або Ісландія, мають доступ на внутрішній ринок через Європейський економічний простір; а Швейцарія та три члени Європейського економічного простору належать до Шенгену.

Суверенітет Великої Британії над Гібралтаром був оформлений Утрехтським договором 1713 року, але Іспанія оспорює його.

Як держава-член ЄС Британія могла протистояти іспанським вимогам щодо території, але тепер Мадрид отримає повну підтримку інших 26 країн блоку.

Близько 14 тисяч осіб щодня приїжджають в Гібралтар з Іспанії на роботу, і через Brexit можуть виникнути паспортні перевірки, що призведе до черг і додаткових витрат. Довжина кордону становить всього 1,8 км.

На референдумі 2016 року Гібралтар з населенням близько 32 000 осіб проголосував за те, щоб залишитися в ЄС.

Нагадаємо, що Уряд Британії оголосив новий тарифний режим після Brexit