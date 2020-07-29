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Гібралтар шукає варіанти зберегти зв'язки з митним союзом ЄС після Brexit

Гібралтар є окремою юрисдикцією і не має фізичного кордону з Британією, але водночас сильно залежить від загального європейського ринку
Серед пропозицій - можливість того, що Гібралтар буде інтегрований в Європейський митний союз або в Шенгенську зону, відповідно до джерел, з якими були проведені консультації. Гібралтарці запевняють, що "цю можливість не можна виключати", що стане першим віддаленням від Сполученого Королівства за більш ніж 300 років.
Гібралтар шукає варіанти зберегти зв Фото: з вільних джерел

Влада Гібралтару шукає формулу, яка дозволить зберегти зв'язки з митним союзом ЄС після перехідного періоду, пов'язаного з Brexit.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише іспанське видання El Pais.

Перехідний період закінчується 31 грудня, і Гібралтар, як і Велика Британія, остаточно вийде за межі європейського внутрішнього ринку. На Гібралтарі не раді такій перспективі і розглядають різні варіанти зберегти зв'язки з ЄС.

Серед пропозицій - можливість того, що Гібралтар буде інтегрований в Європейський митний союз або в Шенгенську зону, відповідно до джерел, з якими були проведені консультації. Гібралтарці запевняють, що "цю можливість не можна виключати", що стане першим віддаленням від Сполученого Королівства за більш ніж 300 років.

Інтеграція в митний союз була першою формулою, запропонованою Брюсселем для вирішення проблеми Північної Ірландії, яка в результаті Brexit відділяється кордоном від Республіки Ірландії. Лондон категорично відкинув цю пропозицію, вважаючи, що участь Північної Ірландії в митному союзі була б рівносильною порушенню цілісності Сполученого Королівства.

Однак, на відміну від Північної Ірландії, Гібралтар є окремою юрисдикцією і не має фізичного кордону з Британією, але водночас сильно залежить від загального європейського ринку.

Таким чином, Гібралтар може скористатися різними формулами, що застосовуються в ЄС. Деякі території, такі як Монако, входять до митного союзу; інші, такі як Норвегія, Ліхтенштейн або Ісландія, мають доступ на внутрішній ринок через Європейський економічний простір; а Швейцарія та три члени Європейського економічного простору належать до Шенгену.

Суверенітет Великої Британії над Гібралтаром був оформлений Утрехтським договором 1713 року, але Іспанія оспорює його.

Як держава-член ЄС Британія могла протистояти іспанським вимогам щодо території, але тепер Мадрид отримає повну підтримку інших 26 країн блоку.

Близько 14 тисяч осіб щодня приїжджають в Гібралтар з Іспанії на роботу, і через Brexit можуть виникнути паспортні перевірки, що призведе до черг і додаткових витрат. Довжина кордону становить всього 1,8 км.

На референдумі 2016 року Гібралтар з населенням близько 32 000 осіб проголосував за те, щоб залишитися в ЄС.

Нагадаємо, що Уряд Британії оголосив новий тарифний режим після Brexit

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29 07 2020 10:22
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