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Великобританія знизила ПДВ для індустрії гостинності і розваг

Попри це багато підприємств, скоріше за все, не знижуватимуть ціни і скористаються податковими послабленнями, щоб налагодити своє фінансове становище після місяців карантину
Податкові знижки торкнуться таких сфер як ресторани й бари, готелі, музеї, парки та зоопарки тощо, аби допомогти їм налагодити справи після кризи, зумовленої пандемією коронавірусу.
Великобританія знизила ПДВ для індустрії гостинності і розваг Фото:ivtour.com.ua

Британія до січня 2021 року знизила податок на додану вартість для підприємств, що працюють в "індустрії гостинності" і розваг.

Як пише ВВС, відповідні зміни набирають чинності сьогодні і діятимуть до 12 січня 2021 року, повідомляє "Економічна правда".

Податкові знижки торкнуться таких сфер як ресторани й бари, готелі, музеї, парки та зоопарки тощо, аби допомогти їм налагодити справи після кризи, зумовленої пандемією коронавірусу.

Згідно з ними, ПДВ для цих галузей буде знижено з 20% до 5%, щоб стимулювати споживання і таким чином захистити робочі місця у цих компаніях.

Як наслідок, окремі компанії, зокрема, McDonald's і Starbucks, вже анонсували зниження цін на свою продукцію.

Starbucks заявили, що зроблять 15% знижку на каву, а McDonald's рекомендуватиме франшизам зробити знижку на низку класичних блюд з меню і каву.

Але багато підприємств, скоріше за все, не знижуватимуть ціни і скористаються податковими послабленнями, щоб налагодити своє фінансове становище після місяців карантину.

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15 07 2020 12:16
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