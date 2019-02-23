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Венесуела розгорнула війська на кордоні з Колумбією

Командування армії Венесуели повідомило про розгортання сил на кордоні з Колумбією
Армія Венесуели розгорнула свої сили на кордоні з Колумбією, повідомило військове командування країни в Twitter.
Венесуела розгорнула війська на кордоні з Колумбією Фото з вільних джерел

"Дотримуючись інструкцій Ніколаса Мадуро, територіальна оборонна система була розгорнута на венесуельському кордоні для захисту миру і безпеки людей після закриття кордону", – йдеться в повідомленні. 

Раніше Влада Венесуели прийняла рішення про тимчасове закриття трьох мостів на кордоні з Колумбією, щоб не допустити прибуття гуманітарного вантажу США в країну.

Напередодні венесуельська влада також перекрили кордон з Бразилією – за день до очікуваного прибуття гуманітарної допомоги США до Венесуели, яку уряд президента Ніколаса Мадуро відмовляється прийняти.

Венесуельська опозиція і тимчасовий президент Хуан Гуайдо розраховують домогтися поставок гуманітарної допомоги до Венесуели. Центри з її прийому знаходяться в Бразилії і Колумбії на кордоні з Венесуелою, а також на острові Кюрасао.

Нагадаємо, у влади Венесуели є російське озброєння "найвищого рівня", а персонал пройшов підготовку у Російській Федерації. За словами Мадуро, він просив Путіна про постійні контакти, підтримку на дипломатичному і політичному рівнях в ООН, захист "правди Венесуели в міжнародному плані".

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23 02 2019 17:22
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