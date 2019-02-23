Венесуела розгорнула війська на кордоні з Колумбією

"Дотримуючись інструкцій Ніколаса Мадуро, територіальна оборонна система була розгорнута на венесуельському кордоні для захисту миру і безпеки людей після закриття кордону", – йдеться в повідомленні.

Раніше Влада Венесуели прийняла рішення про тимчасове закриття трьох мостів на кордоні з Колумбією, щоб не допустити прибуття гуманітарного вантажу США в країну.

Напередодні венесуельська влада також перекрили кордон з Бразилією – за день до очікуваного прибуття гуманітарної допомоги США до Венесуели, яку уряд президента Ніколаса Мадуро відмовляється прийняти.

Венесуельська опозиція і тимчасовий президент Хуан Гуайдо розраховують домогтися поставок гуманітарної допомоги до Венесуели. Центри з її прийому знаходяться в Бразилії і Колумбії на кордоні з Венесуелою, а також на острові Кюрасао.