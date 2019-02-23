Венесуела розгорнула війська на кордоні з Колумбією
"Дотримуючись інструкцій Ніколаса Мадуро, територіальна оборонна система була розгорнута на венесуельському кордоні для захисту миру і безпеки людей після закриття кордону", – йдеться в повідомленні.
Раніше Влада Венесуели прийняла рішення про тимчасове закриття трьох мостів на кордоні з Колумбією, щоб не допустити прибуття гуманітарного вантажу США в країну.
Напередодні венесуельська влада також перекрили кордон з Бразилією – за день до очікуваного прибуття гуманітарної допомоги США до Венесуели, яку уряд президента Ніколаса Мадуро відмовляється прийняти.
Венесуельська опозиція і тимчасовий президент Хуан Гуайдо розраховують домогтися поставок гуманітарної допомоги до Венесуели. Центри з її прийому знаходяться в Бразилії і Колумбії на кордоні з Венесуелою, а також на острові Кюрасао.
Нагадаємо, у влади Венесуели є російське озброєння "найвищого рівня", а персонал пройшов підготовку у Російській Федерації. За словами Мадуро, він просив Путіна про постійні контакти, підтримку на дипломатичному і політичному рівнях в ООН, захист "правди Венесуели в міжнародному плані".
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