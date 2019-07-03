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Венесуела встановила світовий рекорд з об’єму зовнішнього боргу

Зовнішній борг Венесуели - державний і приватний - становив 156 мільярдів доларів
Об’єм зовнішнього боргу Венесуели встановив світовий рекорд - 738% експорту країни.
Венесуела встановила світовий рекорд з об’єму зовнішнього боргу Фото з вільних джерел

Про це йдеться в дослідженні Інституту міжнародних фінансів (IIF). Офіційної статистики від самої Венесуели немає, бо влада країни не публікує інформацію про зовнішній борг, інформує "Громадське".

Так, за даними IIF, станом на кінець 2018 року зовнішній борг Венесуели - державний і приватний - становив 156 мільярдів доларів, або 738% експорту. У порівнянні з 2007 роком борг збільшився у 2,5 рази.

Головні країни-кредитори Венесуели - Китай і Росія - яким Каракас заборгував 46 мільярдів доларів.

Уряд Венесуели не публікує макроекономічні дані з 2013 року, після приходу до влади Ніколаса Мадуро. Через це зокрема в країні немає надійно виміряного ВВП за останні роки.

Нагадаємо, що Державне агентство з питань національної безпеки Болгарії перевіряє один із банків, через який незаконно могли виводити кошти із Венесуели.

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07 03 2019 18:59
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