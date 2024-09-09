Венесуельський опозиціонер Гонсалес полетів до Іспанії – NYT
Лідер опозиції Едмундо Гонсалес покинув країну через загрозу безпеці і свободі.
Про це повідомляє американська газета The New York Times.
Того року у Венесуелі місяцями відбувались репресій, які передували виборам президента в липні цього року.
У підсумку виборча рада країни назвала переможцем перегонів чинного президента Ніколаса Мадуро, який перебуває при владі з 2013 року.
Опозиція ж заявила, що згідно з підрахунками 90% голосів, перемогу здобув їхній кандидат - Едмундо Гонсалес.
Після того, як пройшли голосування, з боку авторитарного уряду Мадуро почались жорстокі репресії.
Але багато венесуельців сподівалися, що в результаті переговорів адміністрація зможе піти в бік і дасть змогу Гонгалесу, екс дипломату з тихим голосом, взяти владу в свої руки.
Проте його рішення залишити країну в суботу, 7 вересня, ще більше здивувало усіх.
Це сталося в той момент, коли венесуельські сили безпеки оточили дипломатичну резиденцію в Каракасі, де з березня ховалися шість провідних лідерів опозиції.
На думку аналітиків, Мадуро зміцнив свою владу, хоча багато венесуельців та урядів у всьому світі не визнають його заяви про те, що його було переобрано на пост президента на виборах на 28 липня.
Журналісти пишуть, що спроби країн регіону, включаючи Бразилію, Мексику і Колумбію, виступити посередниками у врегулюванні конфлікту ні до чого не привели, і у опозиції, яка закликає світову спільноту згуртуватися за її спиною, схоже, залишилося мало варіантів.Після виборів ми писали, що світові демократії сумніваються в чесності перемоги Мадуро.