Венесуельський опозиціонер Гонсалес полетів до Іспанії – NYT

Це стало несподіванкою для Венесуели і всього світу.

Лідер опозиції Едмундо Гонсалес покинув країну через загрозу безпеці і свободі.

Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Того року у Венесуелі місяцями відбувались репресій, які передували виборам президента в липні цього року.

У підсумку виборча рада країни назвала переможцем перегонів чинного президента Ніколаса Мадуро, який перебуває при владі з 2013 року.

Опозиція ж заявила, що згідно з підрахунками 90% голосів, перемогу здобув їхній кандидат - Едмундо Гонсалес.

Після того, як пройшли голосування, з боку авторитарного уряду Мадуро почались жорстокі репресії.

Але багато венесуельців сподівалися, що в результаті переговорів адміністрація зможе піти в бік і дасть змогу Гонгалесу, екс дипломату з тихим голосом, взяти владу в свої руки.

Проте його рішення залишити країну в суботу, 7 вересня, ще більше здивувало усіх.

Це сталося в той момент, коли венесуельські сили безпеки оточили дипломатичну резиденцію в Каракасі, де з березня ховалися шість провідних лідерів опозиції.

На думку аналітиків, Мадуро зміцнив свою владу, хоча багато венесуельців та урядів у всьому світі не визнають його заяви про те, що його було переобрано на пост президента на виборах на 28 липня.

Журналісти пишуть, що спроби країн регіону, включаючи Бразилію, Мексику і Колумбію, виступити посередниками у врегулюванні конфлікту ні до чого не привели, і у опозиції, яка закликає світову спільноту згуртуватися за її спиною, схоже, залишилося мало варіантів.