Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Венесуельський опозиціонер Гонсалес полетів до Іспанії – NYT

09 вересня 2024, 09:19
Венесуельський опозиціонер Гонсалес полетів до Іспанії – NYT
Фото: EPA/UPG
Це стало несподіванкою для Венесуели і всього світу.

Лідер опозиції Едмундо Гонсалес покинув країну через загрозу безпеці і свободі. 

Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Того року у Венесуелі місяцями відбувались репресій, які передували виборам президента в липні цього року.

У підсумку виборча рада країни назвала переможцем перегонів чинного президента Ніколаса Мадуро, який перебуває при владі з 2013 року. 

Опозиція ж заявила, що згідно з підрахунками 90% голосів, перемогу здобув їхній кандидат - Едмундо Гонсалес.

Після того, як пройшли голосування, з боку авторитарного уряду Мадуро почались жорстокі репресії.

Але багато венесуельців сподівалися, що в результаті переговорів адміністрація зможе піти в бік і дасть змогу Гонгалесу, екс дипломату з тихим голосом, взяти владу в свої руки.

Проте його рішення залишити країну в суботу, 7 вересня, ще більше здивувало усіх. 

Це сталося в той момент, коли венесуельські сили безпеки оточили дипломатичну резиденцію в Каракасі, де з березня ховалися шість провідних лідерів опозиції.

На думку аналітиків, Мадуро зміцнив свою владу, хоча багато венесуельців та урядів у всьому світі не визнають його заяви про те, що його було переобрано на пост президента на виборах на 28 липня.

Журналісти пишуть, що спроби країн регіону, включаючи Бразилію, Мексику і Колумбію, виступити посередниками у врегулюванні конфлікту ні до чого не привели, і у опозиції, яка закликає світову спільноту згуртуватися за її спиною, схоже, залишилося мало варіантів.

Після виборів  ми писали, що світові демократії сумніваються в чесності перемоги Мадуро.
Венесуелаопозиція

Останні матеріали

Підсумки тижня. Вашингтон та зомбовані ідіоти на Заході продовжують захищати російські Су-34 – Том Купер
Політика
Підсумки тижня. Вашингтон та зомбовані ідіоти на Заході продовжують захищати російські Су-34 – Том Купер
Переклад iPress – 08 вересня 2024, 23:52
Мінюст та ФБР наносять удар по російській мережі агентів впливу в США. Нарешті висунуті звинувачення – західні ЗМІ
Політика
Мінюст та ФБР наносять удар по російській мережі агентів впливу в США. Нарешті висунуті звинувачення – західні ЗМІ
Переклад iPress – 06 вересня 2024, 14:11
росія підвищує ставки і нападає на Захід. Фокус на Швецію – Елізабет Бро
Політика
росія підвищує ставки і нападає на Захід. Фокус на Швецію – Елізабет Бро
Переклад iPress – 06 вересня 2024, 12:07
росія витратила стратегічний резерв на Курський фронт. Відтак інші фронти у них просідають – Ендрю Таннер
Політика
росія витратила стратегічний резерв на Курський фронт. Відтак інші фронти у них просідають – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 вересня 2024, 08:42
Інтегровані системи протиповітряної оборони. Який досвід з війни Єгипту з Ізраїлем може використати Україна – Том Купер
Політика
Інтегровані системи протиповітряної оборони. Який досвід з війни Єгипту з Ізраїлем може використати Україна – Том Купер
Переклад iPress – 05 вересня 2024, 16:29
Війна в Україні: Битва за Покровськ. Зробіть цвинтар надій путіна – Ендрю Таннер
Політика
Війна в Україні: Битва за Покровськ. Зробіть цвинтар надій путіна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 вересня 2024, 11:16
Час для фінансування України спливає. ЄС совається, поки Київ горить – Ослунд, Фрід та Волкер
Бізнес & Фінанси
Час для фінансування України спливає. ЄС совається, поки Київ горить – Ослунд, Фрід та Волкер
Переклад iPress – 05 вересня 2024, 08:35
Як двоє українських пілотів-асів пролобіювали F-16. Вони не побачать, чи допоможуть ці літаки захистити Україну – WSJ
Політика
Як двоє українських пілотів-асів пролобіювали F-16. Вони не побачать, чи допоможуть ці літаки захистити Україну – WSJ
Переклад iPress – 04 вересня 2024, 16:46
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється