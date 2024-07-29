Світові демократії сумніваються в чесності перемоги Мадуро

У Венесуелі оголосили про перемогу на президентських виборах чинного лідера Ніколаса Мадуро. Водночас його політичні опоненти стверджують, що насправді переміг їхній кандидат Едмундо Гонсалес Уррутіа. У США "стурбовані" тим, що "оголошений результат не відображає волі чи голосів народу Венесуели".

Національна виборча рада Венесуели 29 липня оголосила, що за результатами підрахунку 80% голосів президентом країни втретє став Ніколас Мадуро. Він набрав понад 51% голосів, обійшовши кандидата від Демократичної унітарної платформи Едмундо Гонсалеса Уррутіа, якому нарахували 44% голосів.

Однак опозиція намалювала зовсім іншу картину результатів. Як заявила лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо, їхні власні записи свідчать, що кандидат від опозиції Гонсалес Уррутія отримав 70% голосів виборців проти 30% Мадуро.

"Ми перемогли, і всі це знають. Уся міжнародна спільнота знає, що сталося у Венесуелі, і як люди голосували за зміни", – заявила Мачадо, додавши, що опозиція "захищатиме правду".

Сам Гонсалес заявив, що під час виборів були порушені правила.

Як зазначає видання, якщо Мадуро вступить на посаду, це буде його третій шестирічний термін поспіль. Він перебуває при владі від 2013 року, коли помер експрезидент Уго Чавес.

"Голосування відбулося у вирішальний момент для Венесуели – багатої на нафту країни, яка пережила найгірший економічний крах у країні мирного часу в новітній історії. Мадуро звинуватив у цьому іноземні санкції проти свого режиму, заявивши, що Венесуела є жертвою "економічної війни". Тим часом опозиція, яка активізувалася в цьому виборчому циклі, створюючи найбільшу загрозу для контролю Мадуро над владою за останні роки, пообіцяла відновити демократію Венесуели та відновити економіку в разі перемоги", – йдеться в публікації.

Під час усього виборчого процесу були побоювання, що опозиція не побачить чесного змагання, оскільки уряд Мадуро контролює всі державні установи у Венесуелі, включно з Верховним судом, який може бути остаточним арбітром у будь-яких претензіях щодо фальсифікацій на виборах.

Після оголошення результатів виборів Мадуро назвав це "тріумфом миру, стабільності, республіканських ідеалів та ідей рівності".