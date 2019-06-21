Венеціанська комісія визнала неконституційним відсторонення Додона від влади

"Є вагомі підстави зробити висновок про те, що рішення Конституційного суду про тимчасове відсторонення президента від посади і призначення прем'єр-міністра тимчасовим президентом не грунтувалося на Конституції Молдови"

Венеціанська комісія при Раді Європи визнала неконституційним рішення Конституційного суду Молдови відсторонити від влади президента Ігоря Додона у розпал політичної кризи.

Зокрема, як йдеться у висновках експертів "Венеціанки", "є вагомі підстави зробити висновок про те, що рішення Конституційного суду про тимчасове відсторонення президента від посади і призначення прем'єр-міністра тимчасовим президентом не грунтувалося на Конституції Молдови", повідомляє "Європейська правда".

Нагадаємо, що Конституційний суд Молдови визнав неконституційним укази президента Ігоря Додона про висунення співголови блоку ACUM Майї Санду на пост прем'єр-міністра і про призначення уряду.