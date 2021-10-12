ПОЛІТИКА НОВИНИВенеційська комісія обрала нову президентку - Клер Базі-Малорі, що змінить на цій посаді Джанні Букіккіо.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Венеційська комісія обрала нового президента
Фото: Conseil Constitutionnel
Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Ради Європи.
Клер Базі-Малорі - французька юристка, з 2010 року - членкиня Конституційного суду Франції, членкиня Венеційської комісії - з 2014 року. Упродовж своєї понад 40-річної кар’єри вона обіймала низку інших посад у Франції та нагороджена Орденом почесного легіону, найвищою державною нагородою.
Її дворічний термін повноважень розпочинаються вже з 10 грудня, у 2023 році вона має право переобратися.
Клер Базі-Малорі замінить на посаді президента Джанні Букіккіо, який очолював "Венеційку" з 2009 року.
Він продовжить співпрацювати з Венеційською комісією як спеціальний представник.
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10 12 2021 13:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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