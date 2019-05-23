Венеційська комісія проаналізує закон про мову Оцінка "Венеціанки" про мовний закон буде до кінця року

Європейська комісія за демократію через право, відома як Венеційська комісія, отримала запит та проаналізує закон про функціонування української мови як державної.

Фото: eu-bridge-ua.org

"Листом, датованим 22 травня, глава моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи запросив думку Венеційської комісії щодо закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті організації 22 травня, повідомляє "Європейська правда". Моніторинговий комітет ПАРЄ очолює британський консерватор Роджер Гейл. Нагадаємо, 15 травня Порошенко підписав закон про мову. Читайте також: #МоваНаЧасі: що передбачає ухвалений закон про українську мову

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