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Венеційська комісія проаналізує закон про мову

Оцінка "Венеціанки" про мовний закон буде до кінця року
Європейська комісія за демократію через право, відома як Венеційська комісія, отримала запит та проаналізує закон про функціонування української мови як державної.
Венеційська комісія проаналізує закон про мову Фото: eu-bridge-ua.org

"Листом, датованим 22 травня, глава моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи запросив думку Венеційської комісії щодо закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті організації 22 травня, повідомляє "Європейська правда".

Моніторинговий комітет ПАРЄ очолює британський консерватор Роджер Гейл.

Нагадаємо, 15 травня Порошенко підписав закон про мову.

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23 05 2019 14:22
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