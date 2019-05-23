CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЄвропейська комісія за демократію через право, відома як Венеційська комісія, отримала запит та проаналізує закон про функціонування української мови як державної.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Венеційська комісія проаналізує закон про мову
Оцінка "Венеціанки" про мовний закон буде до кінця року
Фото: eu-bridge-ua.org
"Листом, датованим 22 травня, глава моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи запросив думку Венеційської комісії щодо закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті організації 22 травня, повідомляє "Європейська правда".
Моніторинговий комітет ПАРЄ очолює британський консерватор Роджер Гейл.
Нагадаємо, 15 травня Порошенко підписав закон про мову.
Читайте також: #МоваНаЧасі: що передбачає ухвалений закон про українську мову
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 05 2019 14:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Інавгурація Зеленського. Як це було, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО С14 і "Нацкорпус" знесли будівельний паркан на місці спорудження меморіалу Героїв Небесної сотні
- ФОТО У Туреччині випадково знайшли підземне місто
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент
- Інавгурація Зеленського: Хто з іноземних гостей приїде, текст присяги і процедураПредставники Росії на інавгурацію Зеленського не запрошені