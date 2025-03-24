Венс заступився за Віткоффа після його скандальних заяв щодо України

Він вважає, що люди зляться на спецпредставника начебто через його успіх.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що спецпредставник президента Дональда Трампа з Близького Сходу Стів Віткофф "неймовірно" справляється зі своїми обов'язками.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter).

"Стів Віткофф - чудовий хлопець, який робить неймовірну роботу. Люди, які критикують його, зляться, що він досягає успіху там, де вони зазнавали поразки протягом 40 років", - йдеться в пості.

Венс написав, що велика частина дипломатії зводиться до вміння: "не бути ідіотом".

Ми також повідомляли, що Віткофф став на бік путіна, щоб нав'язати проросійську угоду Україні.