Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Венс заступився за Віткоффа після його скандальних заяв щодо України

24 березня 2025, 21:17
Венс заступився за Віткоффа після його скандальних заяв щодо України
Wikipedia
Він вважає, що люди зляться на спецпредставника начебто через його успіх.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що спецпредставник президента Дональда Трампа з Близького Сходу Стів Віткофф "неймовірно" справляється зі своїми обов'язками. 

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter)

"Стів Віткофф - чудовий хлопець, який робить неймовірну роботу. Люди, які критикують його, зляться, що він досягає успіху там, де вони зазнавали поразки протягом 40 років", - йдеться в пості. 

Венс написав, що велика частина дипломатії зводиться до вміння: "не бути ідіотом".

Ми також повідомляли, що Віткофф став на бік путіна, щоб нав'язати проросійську угоду Україні.

 

Джей Ді ВенсСтів Віткофф

Останні матеріали

Панують безпілотники. Попри атаки росіян фронт залишається доволі статичним – Дональд Гілл
Політика
Панують безпілотники. Попри атаки росіян фронт залишається доволі статичним – Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 березня 2025, 06:37
Яким буде ендшпіль для України? Історія має прецеденти поганих наслідків угод з росією – WSJ
Політика
Яким буде ендшпіль для України? Історія має прецеденти поганих наслідків угод з росією – WSJ
Переклад iPress – 24 березня 2025, 16:04
Трамп з путіним продовжують ділити Україну. Політика США підлаштовується під побажання путіна – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп з путіним продовжують ділити Україну. Політика США підлаштовується під побажання путіна – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 березня 2025, 11:14
Інтегровані системи протиповітряної оборони. Частина 2 – Том Купер
Інтегровані системи протиповітряної оборони. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 24 березня 2025, 07:47
Танго навколо припинення вогню в Україні 2025 року. Поки готується контрнаступ – Ендрю Таннер
Політика
Танго навколо припинення вогню в Україні 2025 року. Поки готується контрнаступ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 березня 2025, 16:16
Брюссельський холдем. Європейські козирі проти трампівського примусу – Тобіас Герке
Бізнес & Фінанси
Брюссельський холдем. Європейські козирі проти трампівського примусу – Тобіас Герке
Переклад iPress – 21 березня 2025, 12:02
Макрон йде на зіткнення з Трампом. Європа прагне підтримати Україну – Bloomberg
Політика
Макрон йде на зіткнення з Трампом. Європа прагне підтримати Україну – Bloomberg
Переклад iPress – 21 березня 2025, 09:42
Трамп (путін) взявся за ЄС. Як американський Heritage Foundation планує розвалити Євросоюз – розслідування DeSmog та VSquare
Політика
Трамп (путін) взявся за ЄС. Як американський Heritage Foundation планує розвалити Євросоюз – розслідування DeSmog та VSquare
Переклад iPress – 20 березня 2025, 15:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється