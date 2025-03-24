Венс заступився за Віткоффа після його скандальних заяв щодо України
Віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що спецпредставник президента Дональда Трампа з Близького Сходу Стів Віткофф "неймовірно" справляється зі своїми обов'язками.
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter).
"Стів Віткофф - чудовий хлопець, який робить неймовірну роботу. Люди, які критикують його, зляться, що він досягає успіху там, де вони зазнавали поразки протягом 40 років", - йдеться в пості.
Венс написав, що велика частина дипломатії зводиться до вміння: "не бути ідіотом".
Ми також повідомляли, що Віткофф став на бік путіна, щоб нав'язати проросійську угоду Україні.