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Віткофф став на бік путіна, щоб нав'язати проросійську угоду Україні – Forbes

24 березня 2025, 20:22
Віткофф став на бік путіна, щоб нав'язати проросійську угоду Україні – Forbes
Wikipedia
Він заявив про легетимність референдумів рф та інші територіальні поступки щодо територій, на які має піти Київ.

На тлі скандальних заяв щодо України спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф спробував створити умови, аби нав'язати Києву невигідну угоду про припинення вогню.

Про це інформує бізнес журнал Forbes.

Видання пише, що в інтерв'ю екс ведучому телеканала Fox News Такеру Карлсону Віткофф зробив низку "гарячих" заяв про Україну і причини повномасштабної війни, тому аналітики мають сумніви у тому, що Віткофф Трампа володіє необхідними знаннями про Україну і росію, щоб виконувати свою роботу.

Також журналісти додають, що спецпредставник говорив про те, що головною перешкодою на шляху до миру нібито є те, що уряд України не визнає окуповані регіони російськими, але під час інтерв'ю він навіть не зміг згадати назви цих територій.

Він сказав, що з точки зору кремля "правильним" є те, що окуповані території України тепер перебувають під контролем рф.

"Слоном у кімнаті є те, що в Україні існують конституційні питання щодо того, чим вони можуть поступитися стосовно передачі території. росіяни де-факто контролюють ці території. Питання в тому, чи визнає світ, що це російські території?", - зазанчив Віткофф.

Крім того, Віткофф повторив слова президента рф Володимира путіна про "створення України" і додав, що росіяни сприймають Україну як "фальшиву країну з регіонами, які по праву належать москві з часів Другої світової війни". Спецпредставник Трампа запевнив, що саме це і стало причиною вторгнення росії в Україну.

Ще одна дивна заяви стосувалась того, що покійний радянський лідер Микита Хрущов подарував Україні окуповані росією території, які начебто належать рф, адже багато жителів розмовляють російською мовою.  

Віктофф навіть послався на "референдуми", які окупанти проводили в цих регіонах, хоча навіть Держдепартамент США називав їх "фікцією".

"Глибина невігластва просто вражає. Стів Віткофф не тільки не може назвати п'ять українських областей, які він готовий віддати росії, а й вважає, що їх передали Україні ще Хрущов", - написав головний кореспондент Wall Street Journal з міжнародних відносин Ярослав Трофімов.

Екс співробітник Ради національної безпеки Філ Гордон погодився з тим, що знання Віткоффа про Україну досить обмежені і можуть бути засновані на російській пропаганді.

"Також, схоже, він не знає, що більшість жителів усіх цих регіонів проголосували за незалежність від рф 1991 року, що росія намагалася завоювати всю країну 2022 року і що насправді на кону стоїть принцип не брати силою навіть спірну територію", - додав він у розмові з журналістами.

Також екс член парламенту Великої Британії від партії Торі та експерт з російських збройних сил Боб Сілі впевнений у тому, що Віткофф просто повторює проросійські наративи.

"Віткофф явно не у своїй тарілці і надзвичайно погано поінформований. Він не знає назв територій, про які говорить. Говорити, що український народ хоче бути частиною рф - це абсолютна ганьба... Ця людина просто повторює кремлівську пропаганду", - підсумував Віткофф.

 
РосіяСтів Віткофф

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