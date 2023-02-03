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ПОЛІТИКА

Вербування ув'язнених у "групу вагнер" значно сповільнилося – британська розвідка

03 лютого 2023, 10:19
Вербування ув'язнених у
Фото: з вільного доступу
офіційні особи рф продовжують спроби представити війну в Україні як екзистенційну загрозу російській аудиторії, щоб створити інформаційні умови для затяжної війни та підживити внутрішню підтримку продовження військових операцій.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

У своєму виступі 2 лютого на концерті, присвяченому 80-річчю розгрому німецько-фашистських військ Червоною армією у Сталінградській битві, президент росії владімір путін заявив, що країна знову зіткнулася з сучасним проявом нацизму, який безпосередньо загрожує рф.

путін використав помилкові історичні паралелі, щоб провести аналогію "спеціальної військової операції" в Україні з Великою Вітчизняною війною, частково у спробі створити довгострокові інформаційні умови для затяжної війни в Україні.

Міністр закордонних справ росії сєргєй лавров аналогічним чином увічнив 2 лютого інформаційну операцію про те, що війна в Україні становить реальну внутрішню загрозу, і заявив, що зброя великої дальності, що поставляється Заходом, вимагає зусиль.

лавров просуває поточну інформаційну операцію, спрямовану на висвітлення вигаданої загрози українських наземних атак на територію росії, щоб зробити наслідки війни помітнішими для внутрішньої аудиторії, вважають аналітики.

Експерти зазначають, що ці зусилля з боку російських офіційних осіб не призводять до бажаного ефекту мотивації росіян до участі у війні.

Держслужби росії оголосили, що з 2 лютого приймання заяв на нові паспорти припинено. Недостача мікрочипів для них певною мірою є наслідком масового звернення за закордонними паспортами у 2022 році, через оголошення часткової мобілізації.

Збільшення кількості заяв на отримання паспорта вказує на те, що зусилля із соціальної підготовки, спрямовані на те, щоб провести "спеціальну військову операцію" в росії та пожвавити патріотичний запал, не дають бажаного ефекту, наголошують в ISW.

Раніше повідомлялось, що за 11 місяців повномасштабної війни росія втратила в Україні близько 200 тисяч військовослужбовців.

війнабританська розвідка

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