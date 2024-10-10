Вересень став найсмертоноснішим для російської армії за всю війну – The Telegraph

Середні втрати на добу перевищили 1250 солдат.

Минулого місяця росія зазнала найбільших втрат на фронті від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

Британська розвідка заявила, що вересень став найбільш смертоносним місяцем для армії рф від початку війни в Україні.

Середній рівень втрат російської армії зріс до 1271 солдата вбитими чи важко пораненими на добу.

Раніше найвищий показник добових втрат серед російських солдатів був в травні, тоді в середньому було вбито або поранено 1262 військових.

Крім того, вересень став п’ятим місяцем поспіль, коли втрати росіян перевищували 1000 солдатів на добу.

Аналітики вважають, що високий рівень втрат пов’язаний із тактикою російської масової піхоти, яка передбачає напади "м’ясної хвилі", коли велика кількість військ направляється для штурму оборонних позицій України.

Міністерство оборони Британії заявило, що кремль втратив майже 650 000 солдатів з моменту вторгнення в лютому 2022 року.

В 2022 році втрати армії рф складали в середньому від 172 до 559 на день.

Також нещодавно британська розвідка писала, що у вересні армія рф зазнала рекордних втрат на війні в Україні.