Верещук: Україна вимагає гуманітарний коридор із територій поблизу ЗАЕС

росія офіційно відмовляється надавати гуманітарні коридори

Українська влада домагається гуманітарного коридору для безпечної евакуації жителів населених пунктів, розташованих поблизу захопленої Запорізької атомної електростанції, але Росія відмовляє в цьому.

Про це заявила віцепрем’єрка - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі на французькому телеканалі LCI, повідомляє Мінреінтеграції.

Верещук пояснила, що ситуація навколо найбільшої АЕС у Європі через постійні обстріли з боку російської армії залишається напруженою. 5 вересня обстріли спровокували пожежу та відключення від мережі останнього її енергоблоку.

Мирні громадяни з навколишніх населених пунктів хочуть якнайшвидше евакуюватися, повідомила Верещук.

Вона констатувала, що росія офіційно відмовляється надавати гуманітарні коридори.

Втім, Україна не припинить спроб допомогти своїм громадянам виїхати у безпечні місця, запевнила Верещук.

"Люди масово звертаються до нас по допомогу - вони намагаються залишити небезпечну територію. Ми вкотре звертаємося до РФ із вимогою надати нам гуманітарний коридор для евакуації жінок, дітей, літніх людей!", - сказала Верещук.

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що єдиний шлях забезпечити ядерну безпеку - деокупація ЗАЕС та створення демілітаризованої зони навколо неї.