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Верещук: Україна вимагає гуманітарний коридор із територій поблизу ЗАЕС

Ольга
Матарикіна
росія офіційно відмовляється надавати гуманітарні коридори
Верещук: Україна вимагає гуманітарний коридор із територій поблизу ЗАЕС Фото: з вільних джерел

Українська влада домагається гуманітарного коридору для безпечної евакуації жителів населених пунктів, розташованих поблизу захопленої Запорізької атомної електростанції, але Росія відмовляє в цьому. 

Про це заявила віцепрем’єрка - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі на французькому телеканалі LCI, повідомляє Мінреінтеграції.

Верещук пояснила, що ситуація навколо найбільшої АЕС у Європі через постійні обстріли з боку російської армії залишається напруженою. 5 вересня обстріли спровокували пожежу та відключення від мережі останнього її енергоблоку.

Мирні громадяни з навколишніх населених пунктів хочуть якнайшвидше евакуюватися, повідомила Верещук.

Вона констатувала, що росія офіційно відмовляється надавати гуманітарні коридори.

Втім, Україна не припинить спроб допомогти своїм громадянам виїхати у безпечні місця, запевнила Верещук.

"Люди масово звертаються до нас по допомогу - вони намагаються залишити небезпечну територію. Ми вкотре звертаємося до РФ із вимогою надати нам гуманітарний коридор для евакуації жінок, дітей, літніх людей!", - сказала Верещук.

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що єдиний шлях забезпечити ядерну безпеку - деокупація ЗАЕС та створення демілітаризованої зони навколо неї.

 

 

 

 


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06 09 2022 10:41
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