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Верещук закликала жителів прилеглих до ЗАЕС територій евакуюватися самотужки

Ольга
Матарикіна
росія не дає гуманірні кориродори
Верещук закликала жителів прилеглих до ЗАЕС територій евакуюватися самотужки Фото: з вільних джерел
Українська влада закликає жителів населених пунктів, розташованих поблизу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), евакуюватися самотужки, бо росія на гуманітарні коридори не погоджується.
 
Про це завила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
 
"росіяни продовжують шантажувати українців і весь світ. Учора Радбез ООН вкотре засідав щодо ситуації на ЗАЕС. Маски зірвані. російська держава безпосередньо займається ядерним тероризмом. Це перший прецедент в історії людства", - сказала вона 
 
Росіяни тримають у заручниках не лише персонал станції. В заручниках і мешканці тимчасово окупованих територій, прилеглих до ЗАЕС. Десятки тисяч людей, зазначилавона.. 
 
За словами Верещук, Мінреінтеграції попросило про гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з окупованих територій, прилеглих до атомної електростанції, але "у відповідь - цинічне мовчання". 
 
"Звертаюся до мешканців тимчасово непідконтрольних уряду України районів, прилеглих до ЗАЕС: евакуюйтеся! Знайдіть спосіб перебратися на підконтрольну територію. Ми вас чекаємо та допоможемо", - сказала віцепрем`єр-міністр. 
 
Верещук запропонувала громадянам звертатися на гарячі лінії Мінреінтеграції: 1548 або +38(096) 078 84 33 (цілодобова лінія для дзвінків і повідомлень через мобільні застосунки WhatsApp/Telegram/Viber у разі відсутності мобільного зв'язку).
 
Раніше повідомлялося, що обстріли в Енергодарі вже тримають у напрузі всю Україну і весь цивілізований світ. 
 
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07 09 2022 15:47
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