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Верещук закликала жителів прилеглих до ЗАЕС територій евакуюватися самотужки
Фото: з вільних джерел
Українська влада закликає жителів населених пунктів, розташованих поблизу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), евакуюватися самотужки, бо росія на гуманітарні коридори не погоджується.
Про це завила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
"росіяни продовжують шантажувати українців і весь світ. Учора Радбез ООН вкотре засідав щодо ситуації на ЗАЕС. Маски зірвані. російська держава безпосередньо займається ядерним тероризмом. Це перший прецедент в історії людства", - сказала вона
Росіяни тримають у заручниках не лише персонал станції. В заручниках і мешканці тимчасово окупованих територій, прилеглих до ЗАЕС. Десятки тисяч людей, зазначилавона..
За словами Верещук, Мінреінтеграції попросило про гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з окупованих територій, прилеглих до атомної електростанції, але "у відповідь - цинічне мовчання".
"Звертаюся до мешканців тимчасово непідконтрольних уряду України районів, прилеглих до ЗАЕС: евакуюйтеся! Знайдіть спосіб перебратися на підконтрольну територію. Ми вас чекаємо та допоможемо", - сказала віцепрем`єр-міністр.
Верещук запропонувала громадянам звертатися на гарячі лінії Мінреінтеграції: 1548 або +38(096) 078 84 33 (цілодобова лінія для дзвінків і повідомлень через мобільні застосунки WhatsApp/Telegram/Viber у разі відсутності мобільного зв'язку).
Раніше повідомлялося, що обстріли в Енергодарі вже тримають у напрузі всю Україну і весь цивілізований світ.
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07 09 2022 15:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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