Верещук закликала жителів прилеглих до ЗАЕС територій евакуюватися самотужки

росія не дає гуманірні кориродори

Українська влада закликає жителів населених пунктів, розташованих поблизу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), евакуюватися самотужки, бо росія на гуманітарні коридори не погоджується.

Про це завила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"росіяни продовжують шантажувати українців і весь світ. Учора Радбез ООН вкотре засідав щодо ситуації на ЗАЕС. Маски зірвані. російська держава безпосередньо займається ядерним тероризмом. Це перший прецедент в історії людства", - сказала вона

Росіяни тримають у заручниках не лише персонал станції. В заручниках і мешканці тимчасово окупованих територій, прилеглих до ЗАЕС. Десятки тисяч людей, зазначилавона..

За словами Верещук, Мінреінтеграції попросило про гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з окупованих територій, прилеглих до атомної електростанції, але "у відповідь - цинічне мовчання".

"Звертаюся до мешканців тимчасово непідконтрольних уряду України районів, прилеглих до ЗАЕС: евакуюйтеся! Знайдіть спосіб перебратися на підконтрольну територію. Ми вас чекаємо та допоможемо", - сказала віцепрем`єр-міністр.

Верещук запропонувала громадянам звертатися на гарячі лінії Мінреінтеграції: 1548 або +38(096) 078 84 33 (цілодобова лінія для дзвінків і повідомлень через мобільні застосунки WhatsApp/Telegram/Viber у разі відсутності мобільного зв'язку).