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Верховна Рада ратифікувала угоду про спецтрибунал

15 липня 2025, 13:47
Верховна Рада ратифікувала угоду про спецтрибунал
Фото: ВРУ
Він направлений проти росії і матиме статус міжнародного органу.

У вівторок, 15 липня, Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Радою Європи про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти нашої держави. 

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Тelegram-каналі

"Парламент ратифікував Угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", - йдеться в дописі. 

Він додав, що за закон проголосувало 323 депутата. 

В кінці червня президент України та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України. 

Він направлений проти росії і матиме статус міжнародного органу.

 
війнаспецтрибунал

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