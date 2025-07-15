Верховна Рада ратифікувала угоду про спецтрибунал

Він направлений проти росії і матиме статус міжнародного органу.

У вівторок, 15 липня, Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Радою Європи про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти нашої держави.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Тelegram-каналі.

"Парламент ратифікував Угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", - йдеться в дописі.

Він додав, що за закон проголосувало 323 депутата.

В кінці червня президент України та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України.

Він направлений проти росії і матиме статус міжнародного органу.